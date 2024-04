Je niet-ondersteunende partner zorgt voor fysieke stress

Laatst geüpdatet op april 10, 2024 by Redactie

Koppels voelen zich beter begrepen en verzorgd als hun partners positieve ondersteunende vaardigheden vertonen – en dit blijkt uit de niveaus van het stresshormoon cortisol in het lichaam – volgens nieuw onderzoek van Binghamton University, State University of New York.



Een team van onderzoekers van Binghamton University, waaronder hoogleraar psychologie Richard Mattson, voerde een onderzoek uit onder 191 heteroseksuele getrouwde stellen om erachter te komen of betere communicatievaardigheden tijdens het geven en ontvangen van sociale steun leidden tot lagere cortisolspiegels – een hormoon dat geassocieerd is met stressreacties.



Tijdens twee sessies van tien minuten bespraken de koppels persoonlijke kwesties die niets met hun huwelijk te maken hadden. De onderzoekers analyseerden hun communicatie op voorbeelden van zowel positieve als negatieve sociale steun die werd gegeven en ontvangen, evalueerden hoe de deelnemers de steun die ze ontvingen ervoeren en verzamelden speekselmonsters om de cortisolspiegels te beoordelen.



“We ontdekten dat vrouwen die negatievere steun ontvingen (bijvoorbeeld door hulp af te wijzen) zich minder begrepen, gevalideerd en verzorgd voelden door een partner, wat een ‘stressversterkend’ effect had, wat betekent dat cortisol tijdens de interactie toenam”, zegt Mattson. “Koppels voelden zich meer begrepen, gevalideerd en verzorgd als hun partners blijk gaven van positieve ondersteunende vaardigheden, en minder als ze negatieve communicatieve vaardigheden vertoonden.”



Onverwacht ontdekten de onderzoekers dat biologische stressniveaus voorafgaand aan de interactie nauwkeurig leken te voorspellen hoe paren zouden handelen en de interacties zouden waarnemen. Een andere voorspeller van het gedrag en de perceptie van paren was hun algehele waargenomen responsiviteit van de partner, wat een beoordeling is van het gevoel dat ze begrepen, gewaardeerd en verzorgd worden.



Hayley Fivecoat, de hoofdauteur van het artikel, ontwikkelde dit onderzoek tijdens haar studie aan Binghamton. Ze is nu klinisch onderzoekspsycholoog bij The Family Institute van de Northwestern University.



“Ons onderzoek heeft sterker laten zien hoe percepties van ondersteuningsinteracties onze ervaring bepalen”, aldus Fivecoat. “Hoe elke partner de interactie ervoer, hing sterk samen met hoe ondersteunend en responsief zij dachten dat de partner in het algemeen was. Eén mogelijkheid is dat de perceptie van hoe ondersteunend een partner is in de loop van de tijd en tijdens verschillende interacties kan toenemen; en het meer algemene beeld geeft vorm aan de manier waarop bepaald gedrag – goed of slecht – op dit moment kan worden bekeken.”



“Als alternatief is het mogelijk dat verschillende soorten ondersteunend gedrag nodig zijn voor verschillende mensen die verschillende soorten problemen ervaren, en dus wordt het kijken naar specifiek gedrag bij paren minder relevant. In beide gevallen hadden degenen die zichzelf als een ondersteunende partner beschouwden over het algemeen de laagste cortisolspiegels bij aanvang en na de interactie.



De auteurs zijn van mening dat het begrijpen van hoe paren elkaar navigeren en ondersteunen in stressvolle situaties waardevolle inzichten kan bieden in het versterken van relaties en het algehele welzijn.



Toekomstige studies zullen verschillende strategieën gebruiken om steungedrag en de manier waarop dit wordt gecommuniceerd te beoordelen. De auteurs hebben reden om aan te nemen dat de toon van wat er werd gezegd relevanter was dan de inhoud. In wezen kan het er meer toe doen hoe je het zegt, dan wat je zegt.



Bovendien zal verder onderzoek verschillende paren met verschillende achtergronden onderzoeken, aangezien deze studie alleen heteroseksuele relaties betrof. Onderzoekers zullen ook een gestandaardiseerde stressor gebruiken voordat de ondersteunende communicatie-oefening plaatsvindt.



“Ten slotte overwegen we ook om naar alternatieve manieren te kijken om stress op biologisch niveau te meten om te begrijpen hoe effectieve partnerondersteuning eruit ziet, aangezien cortisol een van de vele indicatoren is van het stressreactiesysteem van ons lichaam”, aldus Mattson.



De psychologiefaculteit van Binghamton, Nicole Cameron en Matthew Johnson, hebben ook bijgedragen aan de paper.