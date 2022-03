Je op-en-top vrouwelijk voelen in no time

Ben je op zoek naar dat ultravrouwelijk gevoel? Je op-en-top vrouwelijk voelen kan je zelfvertrouwen een grote boost geven, je kan de wereld aan, maakt beslissingen op je buikgevoel en je bent niet te stoppen. Wil je ervaren wat Shania Twain bedoelde wanneer ze zong: ‘Man, I feel like a woman’? Wil je je vrouwelijker en tegelijkertijd ook sterker dan ooit tevoren voelen? Dan kom je alvast een heel eind met volgende tips.

Vrouwelijke kracht

De zoektocht naar hoe je opnieuw in je vrouwelijke kracht komt te staan, is voor iedereen anders. Het is daarom belangrijk met een open geest naar je verschillende opties te kijken en je open te stellen voor suggesties en tips, nieuwe dingen te proberen en zo je eigen pad naar je vrouwelijke core weer te bewandelen. Want echte vrouwelijkheid ervaren betekent voor iedereen iets anders. Voor sommigen is vrouw-zijn onlosmakelijk verbonden met teerheid en zachtheid en anderen krijgen dan weer een gevoel van power en vrijgevochten vrouwelijkheid tijdens een bdsm rollenspel.

Yoga & mindfullness

Het is niet altijd even makkelijk om je vrouwelijke kant volledig te tonen. In het dagdagelijkse leven moet je je al wel eens anders voordoen dan je je eigenlijk voelt. Je kwetsbaar en in lijn met jezelf opstellen is voor veel vrouwen dan ook niet meer zo vanzelfsprekend. We vergeten daarom wel eens dichtbij onszelf te staan en te vertrouwen op onze vrouwelijke intuïtie. Hoe je weer in contact komt met de oervrouw in je? Yoga & mindfullness kunnen je helpen deze connectie te herontdekken.

Toys voor spetterende orgasmes

We gaan er geen doekjes omwinden. Niks gaat boven een wild orgasme om je weer op-en-top vrouwelijk te voelen en je krachtig te voelen. Orgasmes brengen je in no-time naar een vrouwelijk hoogtepunt dat je op een andere manier maar moeilijk kan bereiken. Een orgasme dus, maar hoe? Geen zorgen, die gewenste climax bereiken is tegenwoordig een eitje. Met de hightech en hyperontwikkelde sextoys van nu ben je er in een wippie (zonder dat er van een wippie zelfs sprake hoeft te zijn).

Of je nu een sekstoys, yoga of zachtheid nodig hebt om de innerlijke connectie weer te herstellen, het is het resultaat dat telt. Want heb je straks je vrouwelijke kracht teruggevonden? Dan voel je je beter dan ooit, neem je en kan je vertrouwen op een innerlijk kompas waar je niet gauw van af zal wijken.