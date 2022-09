Je slaapkamer stylen met kamerplanten

Kan jouw slaapkamer wel wat meer sfeer en gezelligheid gebruiken? Ga dan aan de slag met kamerplanten. Het is een hele veelzijdige vorm van decoratie. Er zijn planten verkrijgbaar in allerlei formaten en stijlen. Je geeft het eenvoudig een persoonlijke touch met een leuke pot. Wist je dat sommige luchtzuiverende planten zelfs bijdragen aan een gezonder binnenklimaat? Dat is dubbel zo mooi! Hieronder zie je 5 verschillende styling ideeën om direct inspiratie op te doen.

1. Monstera in plantenmand

De Monstera staat beter bekend als de Gatenplant. Het is een van de populairste kamerplanten van het moment. Dit komt door de prachtige hartvormige bladeren met inkepingen. Het oogt stoer, speels en tropisch tegelijk. Je kunt een Monstera kopen en het leuk stylen met een plantenmand. Zorg er wel voor dat er een waterdichte pot in staat of dat de mand is voorzien van een waterdichte voering. Anders krijg je al snel een overstroming na het watergeven.

2. XL plant in de slaapkamer

Heeft jouw slaapkamer een saaie, lege hoek? Zet hier dan een XL kamerplant neer. Wees niet bang om een statement te maken. Het resultaat zal juist heel stijlvol zijn. Kies bijvoorbeeld voor een grote Bananenplant of Paradijsvogelplant. Geef de plant wel voldoende ruimte om te groeien en zet het niet in een te kleine pot. De plantenpot van de bovenstaande afbeelding zou zeker wel een maatje groter mogen.

3. Urban jungle met hangplanten

Deze urban jungle trend valt bijzonder goed in de smaak bij tieners en studenten. Zelfs met beperkte ruimte kun je de stijl goed in de slaapkamer verwerken. Dit doe je door vooral gebruik te maken van hangplanten. Een hangplant neemt weinig ruimte in beslag en heeft toch een grootse uitstraling. Bevestig een plantenhanger of hangpot aan het plafond, aan een kledingrek of de gordijnroede.

4. Kamerplant op een krukje

Als je liever geen grote plant wil aanschaffen, is het mooi om een kleine variant bovenop een krukje te zetten. Zo geef je het toch wat extra hoogte en voorkom je dat het groen wegvalt in het geheel. Een bijzettafeltje of speciale plantenstandaard werkt natuurlijk ook goed.

5. Stoere cactus in de slaapkamer

Als je houdt van de bohemian stijl of een stoer interieur, dan mag een cactus niet ontbreken. Een mini cactus zet je gemakkelijk op een wandplank of op het dressoir. Een extra grote cactus staat mooi op de grond in een geweven plantenmand. Zet het wel op een plek waar de kans op omstoten of aanraken het kleinst is. Veiligheid voor alles!