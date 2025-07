Je vloer isoleren? Check deze tips voor je aan de slag gaat

Laatst geüpdatet op juli 10, 2025 by Redactie

In veel huizen zijn vloeren slecht geïsoleerd. Gevolg? Een koude vloer én hoge energierekening. Isolatie houdt je voeten warm. Met een goede voorbereiding kan je het isoleren van de begane grondvloer gewoon zelf doen. In dit artikel: 5 tips voordat je zelf aan de slag gaat. Via een niet-geïsoleerde vloer ontsnapt veel warmte. Door je vloer aan de onderkant te isoleren bespaar je zo’n 130 m3 gas per jaar. Dat is zo’n € 190 aan energiekosten bij een gasprijs van € 1,42[1]. Vloerisolatie levert dus flink wat op. Als je een toegankelijke kruipruimte hebt, kun je deze isolatieklus goed zelf doen. Zelf je vloer isoleren is ook goedkoper dan het laten doen. Twijfel je toch? Op verbeterjehuis.nl/zelf-je-huis-isoleren vind je meer informatie en handige instructievideo’s. Ook de tips in dit artikel helpen je om te bepalen of deze klus bij je past en waar je het beste kunt beginnen.

Tip 1: Check je kruipruimte

Wie de onderkant van de vloer isoleert, gaat in de kruipruimte aan de slag. Goed om na te gaan of je een kruipruimte hebt en of die ruim genoeg is. Controleer daarom of de kruipruimte minimaal 35 cm hoog en goed bereikbaar is. Ook is het belangrijk om na te gaan of de kruipruimte droog is. En of er al isolatie is aangebracht.



Heb je een houten vloer, dan meet je ook het vochtgehalte van de vloer met een houtvochtmeter. Is de vochtigheid hoger dan 20%? Zorg dan voor voldoende ventilatie in de kruipruimte en wacht met isoleren tot het hout droger is. Let op: het gaat hier dus echt om het vochtgehalte van de vloer, níet van de kruipruimte!

Tip 2: Kies het juiste isolatiemateriaal

Is je kruipruimte toegankelijk en hoog genoeg om in te werken? En denk je eraan om te starten met het isoleren van je vloer? Bepaal dan het juiste isolatiemateriaal voor je vloer. Om de vloer goed te isoleren is het belangrijk om het materiaal met de juiste isolatiewaarde te kiezen, dat wordt de Rd-waarde genoemd. Kies isolatiemateriaal met minimaal een Rd-waarde van 3,5, en zelfs 5,0 als je vloerverwarming hebt. Bereken daarnaast hoeveel materiaal je nodig hebt.



Extra tip: heb je isolatiemateriaal over? Vaak kan je ongeopende verpakking terug brengen. Zo blijven de kosten zo laag mogelijk.

Tip 3: Zorg voor een veilige werkomgeving

Ga je aan de slag? Zorg dan voor een veilige omgeving voor jezelf en anderen. Isoleer de onderkant van je vloer het liefst samen. Zo heb je hulp als je niet zelfstandig uit de kruipruimte komt. Laat ook duidelijk zien dat het kruipluik openstaat, zodat er niemand in valt. Neem je pauze of ben je klaar voor de dag? Sluit dan het luik, zodat er geen ongelukken gebeuren. Gebruik je isolatiemateriaal met vezels, zoals glaswol, steenwol of vlas? Draag dan beschermende kleding: een wegwerpoverall met lange mouwen, handschoenen, een P2-stofkapje en een veiligheidsbril.

Tip 4: Zo voorkom je fouten

Met een check van de kruipruimte en een veilige werkplek zijn de eerste stappen gezet. Om goed en veilig je vloer te isoleren zijn er nog meer zaken waar je op kan letten. Zo voorkom je fouten.

Voordat je het isolatiemateriaal aanbrengt, bevestig je eerst dampremmende PE-folie op de grond. Deze folie houdt vocht uit de bodem tegen. Zo voorkom je schimmel. Zorg dat de grond leeg is en dat er geen scherpe voorwerpen liggen. En plaats de dampremmende PE-folie een stukje hoger tegen de muren van de kruipruimte op. Zo voorkom je dat vocht via de muren alsnog in de kruipruimte komt.

Staat er soms water in je kruipruimte? Werk met folie die kan drijven. Dat heet Mioteen KR4. Je kunt ook eerst noppenfolie en dan dampremmende PE-folie neerleggen. Houd rekening met het hoogste waterpeil en maak de folie boven dat niveau vast aan de muur. Heb je last van veel vocht? Vraag dan een bouwkundige om advies.

Zorg dat je de hele oppervlakte van de vloer isoleert. Heb je houten balken onder de vloer, dan hoef je alleen tussen de balken te isoleren. Zorg er wel voor dat isolatiemateriaal goed aansluit tussen de balken, anders kan warmte alsnog ontsnappen.

Tip 5: Gebruik de kluswijzer

Wil je na het lezen van dit artikel zelf aan de slag met het isoleren van je vloer? Meer informatie en een complete kluswijzer over het isoleren van je vloer via de kruipruimte én andere isolatiemaatregelen vind je op www.verbeterjehuis.nl/zelf-je-huis-isoleren/zelf-je-vloer-isoleren. Ga je aan de slag en twijfel je hoe je het aan moet pakken? Vraag advies aan het energieloket in jouw gemeente of bij een bouwmarkt bij jou in de buurt.