Jean Bâton is al een tijd een gevestigde naam. De truffelmayonaise in het potje met het zwarte label kent vele fans en in de afgelopen jaren werden ook andere Jean Bâton mayonaises een vaste waarde op tafel, zowel thuis als in de horeca. Met de lancering van Jean Bâton Classiques treedt het merk nu ook buiten het mayonaiseschap. Vijf verschillende sauzen, gebaseerd op oorspronkelijke (veelal Franse) recepten, bieden een smaakvolle shortcut voor wie kritisch is op receptuur maar niet te veel tijd wil verliezen. De potten met daarin Bearnaise sauce, Hollandaise sauce, Red Wine sauce, Green Pepper sauce en Truffle sauce zijn bovendien perfect voor het kerstdiner. Ze zijn verpakt in de charmante glazen Jean Bâton-pot en hoeven alleen nog te worden opgewarmd.

Jean Bâton Classiques om warm te serveren

Jean Bâton Classiques sauzen voor warm gebruik zijn verkrijgbaar in deze varianten:

Bearnaise sauce

Gebaseerd op boter, ei, kervel en dragon.

Wordt traditioneel geserveerd bij rundvlees of vis maar gaat ook goed samen met groentegerechten. Niet te lang verwarmen, kan eventueel ook koud gegeten worden.

Green Pepper sauce

Gemaakt met maar liefst 15% room, 5% roomboter en is lekker pittig door de groene peperkorrels. Past perfect bij biefstuk, varkenshaas, gourmet en BBQ en is ook heerlijk bij groente.

Hollandaise sauce

De meest Franse saus uit het spectrum is deze Hollandaise saus. Traditioneel geserveerd bij gepocheerd ei in het gerecht Eggs Benedict. Ook een goede combinatie met vis, asperges of andere groente. Serveer de saus warm of koud, verwarm niet te lang.

Red Wine sauce

Gemaakt met maar liefst 50% rode wijn en 5% roomboter. Deze saus gebaseerd op de klassieke Franse Keuken is heerlijk bij wild, roodvlees, gourmet en BBQ.

Truffle sauce

Gemaakt met echte truffel, room en roomboter. Heerlijk bij rood vlees en gourmet en als saus bij groente.

Sauzen voor koud gebruik

In de zomer lanceerde Jean Bâton al een serie van vijf koude sauzen in een handige knijpfles, in de varianten truffle, ravigote, pepper, cocktail en aioli.

Verkrijgbaarheid en adviesprijzen

Jean Bâton Classiques zijn verkrijgbaar bij nagenoeg alle supermarkten. De adviesprijs voor de ‘warme’ sauzen is € 3,99 voor de Truffle sauce, de andere varianten kosten € 3,49. De prijs voor Jean Bâton Classiques ‘koude’ sauzen variëren van € 3,89 voor de truffle sauce en € 2,99 voor de andere sauzen.

Fotografie door Het Spijsdecor