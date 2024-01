Jeans met wijde pijpen: waarom we zo dol zijn op deze denimstijl:

Laatst geüpdatet op januari 16, 2024 by Redactie

Niets is zo constant als verandering. Dit beschrijft perfect de voortdurend opnieuw uitvindende trends in de mode-industrie. Er is één constante die zich sinds eind jaren vijftig als een must-have in onze garderobe heeft gevestigd en niet meer zonder kan worden voorgesteld. De spijkerbroek! Amerikaanse soldaten brachten ze na de Tweede Wereldoorlog naar Europa. De hype rond blauwe katoenen broeken werd verder aangewakkerd, niet in de laatste plaats door Hollywoodlegendes als James Dean en Marlon Brando. Jeans verdragen en bepalen modetrends. Van high-waisted tot boyfried tot flared en wijde pijpen. Het is essentieel om een ​​aantal jeansmodellen als combinatiepartner in je garderobe te hebben. Vandaag concentreren we ons op jeans met wijde pijpen en hoe je deze kunt combineren.

Eeuwige favoriet: jeans met wijde pijpen

Net als de broek met wijde pijpen is deze jeans-snit een blijvertje. Onze favoriete jeans kenmerken zich door een helder, recht design met uitlopende pijpen. Een mix van comfort en een elegant silhouet, waardoor de benen dankzij de wijde broekspijpen slanker en langer lijken. Ongeacht de vorm van je billen, of je heupen breed of heel smal zijn, je dijen breed of smal zijn, je benen kort of lang zijn – jeans met wijde pijpen maken indruk met een snit die echt bij elk lichaamstype past.

Het draait allemaal om de perfecte pasvorm

Jeans die knellen of niet perfect passen, behoren tot het verleden. Te strak op het bovenbeen of de buik, te breed in de tailleband, de broekspijpen te kort of te lang: dat is tegenwoordig allemaal niet meer de moeite waard om te vermelden. Zorg dat je je jeans koopt volgens jouw maten en met de perfecte pasvorm.

