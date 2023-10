Jeukende hoofdhuid – Oorzaken en tips

Laatst geüpdatet op oktober 19, 2023 by Redactie

De hoofdhuid is een van de meest gevoelige delen van ons lichaamsoppervlak. Het is gevoelig voor externe en interne verstorende factoren die ernstige jeuk, branderigheid, een gevoel van spanning, ontstekingen, roodheid en droge roos op de hoofdhuid en zelfs haaruitval kunnen veroorzaken. Lees hier over de veelvoorkomende oorzaken en wat je kunt doen aan een jeukende hoofdhuid.

Oorzaken van jeukende hoofdhuid

Ongepaste haarverzorging

Jeukende, ontstoken of rode hoofdhuid wordt vaak geassocieerd met chemische haarbehandelingen zoals toning, kleuren, bleken of permanenten. Agressieve shampoos, spoelingen, conditioners en stylingproducten met additieven die de huid irriteren, zijn ook een veelvoorkomende oorzaak van jeuk, branderigheid of een gespannen gevoel op de hoofdhuid.

Verstoorde huidbarrière

Een veelvoorkomende oorzaak van een jeukende, gevoelige hoofdhuid is een verstoorde huidbarrière. Als de beschermende lipidenlaag verzwakt is, kan de hoofdhuid nauwelijks vocht vasthouden en blijft uitdrogen. Een droge hoofdhuid bevordert ook op de lange termijn het ontstaan ​​van allergische reacties en eczeem.

Spanning

Psychologische stresshormonen kunnen een constante jeuk van de hoofdhuid veroorzaken. Krabben zorgt voor een tijdelijke ontspanning, waarbij de klachten steeds erger worden bij een “circulus vitiosus”, een defecte bloedsomloop. Mensen met een depressie hebben vaak last van een jeukende hoofdhuid.

Allergieën en eczeem

Een allergie voor bepaalde haarverzorgingsingrediënten kan ook achter een jeukende hoofdhuid zitten. Chronische huidaandoeningen zoals neurodermitis, psoriasis of ander eczeem veroorzaken een bijzonder hardnekkige droogheid van de hoofdhuid – niet in de laatste plaats omdat de exacte oorzaken onbekend zijn.

Medicatie

Bepaalde medicijnen, zoals diuretica (plastabletten) verwijderen vocht uit het lichaam. Ze drogen de hoofdhuid uit en bevorderen een geïrriteerde hoofdhuid. Preparaten die cortison bevatten, langdurig gebruik van antibiotica, antihypertensiva of antidepressiva kunnen ook roodheid en jeuk van de gevoelige hoofdhuid veroorzaken als ongewenste bijwerkingen.

7 tips tegen jeukende hoofdhuid

Hier zijn enkele tips om je gevoelige, jeukende hoofdhuid in balans te brengen:

Tip 1 – Huidvriendelijke oppervlakteactieve stoffen

Vermijd shampoos, conditioners en haarbehandelingen met huidirriterende wasmiddelen. Agressieve oppervlakteactieve stoffen tasten de beschermende lipidenlaag van de gevoelige hoofdhuid aan. Ze drogen de hoofdhuid uit en bevorderen de penetratie van verontreinigende stoffen door de hoofdhuid.

Tip 2 – Verzorgingsproducten zonder onnodige toevoegingen

Zorg ervoor dat met name je shampoo vrij is van onnodige toevoegingen zoals alcohol, conserveringsmiddelen of geurstoffen. Alcohol droogt de hoofdhuid uit. Conserveringsmiddelen en geurstoffen kunnen de gevoelige hoofdhuid sensibiliseren. Je hebt een verhoogd allergiepotentieel.

Tip 3 – Gebruik lauw water in plaats van heet water bij het wassen van je haar

Vermijd hoge temperaturen bij het wassen van je haar. Het is beter om je haar met lauw water te wassen, omdat heet water de hoofdhuid uitspoelt. Wrijf het haar na het wassen niet droog met een handdoek, maar dep het voorzichtig droog.

Tip 4 – Geen chemische haarbehandelingen

Vermijd indien mogelijk chemische haarkleurmiddelen, tinten of permanenten. Je kunt beter kiezen voor natuurlijke alternatieven zoals pure plantaardige kleuren zonder toevoegingen, die het haar ook meer levendigheid en body geven.

Tip 5: Laat het haar aan de lucht drogen

Laat je haar na het wassen van je haar zo vaak mogelijk aan de lucht drogen. Gebruik de föhn alleen op een lage temperatuur en pas op dat je je gevoelige hoofdhuid niet onnodig belast en uitdroogt met de hete blazer.

Tip 6 – Borstel van natuurlijk haar

Een haarborstel met natuurlijke haren beschermt de gevoelige hoofdhuid beter dan een met plastic haren. Regelmatig borstelen met natuurlijke haren bevordert ook de capillaire doorbloeding voor een betere haargroei.

Tip 7 – Eet gezond

Een voeding rijk aan vitale stoffen met verse groenten en fruit ondersteunt het gezonde evenwicht van de hoofdhuid. Zorg ervoor dat je voldoende water of ongezoete thee drinkt en voldoende vitamine A, C, D en E en omega-3-vetzuren binnenkrijgt. Chiazaad, lijnzaadolie en walnoten bevatten bijvoorbeeld een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren. In de winter zorgen seizoensgroenten zoals wortelen, boerenkool, rode biet, spruitjes of citrusvruchten voor een evenwichtige toevoer van vitamines.