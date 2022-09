Jimmy Carr in 2023 in naar Nederland

De Britse comedian Jimmy Carr keert in 2023 terug naar Nederland voor een optreden op 21 september in AFAS Live in Amsterdam en op 22 september in RTM Stage, Rotterdam Ahoy. Carr was gisteravond speciale gast bij de show van Dave Chappelle en Chris Rock in Ziggo Dome en verzorgde een onaangekondigd verrassingsoptreden. De kaartverkoop voor beide shows start op vrijdag 9 september om 10:00 uur via Ticketmaster.

Jimmy Carr is enorm populair in Nederland. Deze en komende maand reist hij naar negen verschillende steden voor uitverkochte shows. Dat bevalt hem zo goed dat hij volgend jaar graag terugkomt voor nog eens twee voorstellingen. Met zijn show Terribly Funny 2.0 zal Carr de zalen doen schudden van het lachen met zijn kenmerkende lekker grove humor.



Een optreden van Jimmy Carr is niet voor tere zieltjes: geen grap is te grof en niets gaat te ver. In zijn spervuur van briljante oneliners en korte verhalen heeft Jimmy Carr lak aan politieke correctheid: zijn enige doel is om de mensen aan het lachen te maken. Bovendien is Jimmy Carr een meester als het gaat om publieksparticipatie. Op zijn geheel eigen droogkomische toon zet hij hecklers keihard op hun plek.



Jimmy Carr is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende en populaire artiesten ter wereld. De afgelopen jaren verkocht hij al vele zalen in ons land uit. Jimmy Carr bracht de best bekeken UK comedy special van 2021 op Netflix uit. Deze tour bevat ander materiaal dan in de Netflix special te zien is.



Jimmy Carr is veelvuldig te zien op TV als host van de panel show 8 Out Of 10 Cats, presentator van Chanel 4’s Big Fat Quiz Of the Year en host van Roast Battle op Comedy Central. Hij heeft drie Netflix Specials op zijn naam staan en hoste hij op hetzelfde platform de show The Fix. Ook was bij te gast bij een ontelbaar aantal shows, waaronder The Graham Norton Show, QI, Have I Got News For You en The Comedy Central Roast Of Rob Lowe.



JIMMY CARR – TERRIBLY FUNNY 2.0

Donderdag 21 september 2023 | RTM Stage, Rotterdam Ahoy

Vrijdag 22 september 2023 | AFAS Live, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €39,20 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop start vrijdag 9 september 10:00 via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).