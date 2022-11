Jimmy Kimmel presenteert 95ste Oscar-uitreiking® live op FilmBox

Laatst geüpdatet op november 21, 2022 by Redactie

Uitvoerend producenten en showrunners Glenn Weiss en Ricky Kirshner hebben bekendgemaakt dat de bekroonde talkshowhost Jimmy Kimmel opnieuw de Oscar-uitreiking presenteert. Ook in 2017 en 2018 nam Kimmel de presentatie voor zijn rekening. Nederlandse kijkers kunnen in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart 2023 de 95ste Oscar-ceremonie live volgen op FilmBox, gevolgd door een uitgebreide samenvatting op maandagavond. Net als de spraakmakende 94ste editie zijn ook de komende prestigieuze Academy Awards exclusief te zien bij de zender. Het filmkanaal is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Online.nl (kanaal14), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond.

Perfecte host

“We zijn enorm blij om Jimmy Kimmel terug te zien op het podium. We zijn ervan overtuigd dat hij er klaar voor is en iedereen aan het lachen krijgt” zeggen Weiss en Kirshner. “Jimmy is de perfecte presentator om de uitmuntende acteurs en films te eren. Zijn liefde voor films, zijn ervaring met live televisie en zijn band met het publiek zorgen voor een onvergetelijke ervaring voor de miljoenen kijkers wereldwijd”, zeggen Academy CEO Bill Kramer en Academy President Janet Yang.

Kimmels reactie: “Voor de derde keer uitgenodigd worden om de Oscars te hosten is een grote eer of een valstrik. Hoe dan ook, ik ben de Academy dankbaar dat ze me zo snel hebben gevraagd nadat iedereen voor de eer heeft bedankt.” Kimmel is presentator en uitvoerend producent van ABC’s Jimmy Kimmel Live! en tekende onlangs een contractverlenging van drie jaar. Dat maakt hem een van de langstlopende talkshowhosts in de Amerikaanse televisiegeschiedenis. De 95ste Oscar-uitreiking vindt plaats op zondag 12 maart 2023 in het Dolby Theatre in Ovation Hollywood en wordt wereldwijd live uitgezonden.