Laatst geüpdatet op juli 5, 2024 by Redactie

Jo Malone London is een samenwerking aangegaan met een kleine beer met een groot hart: Paddington. Het toonbeeld van het zien van het beste in iedereen en geven ‘gewoon omdat’, de geliefde beer heeft een reeks geurgeschenken in beperkte oplage van het Britse geur- en lifestylehuis geïnspireerd. De kern van deze collectie is een parfum ter ere van Paddingtons favoriete snack: de marmeladesandwiches die hij verbergt onder zijn beroemde rode hoed. Jo Malone Orange Marmalade is een verfijnde kijk op het meest Britse domein en combineert warme houtsoorten met sinaasappelschil om een ​​prachtige, gouden geur te creëren.

‘Paddington, een favoriet uit onze kindertijd en nu onze nieuwste medewerker, roept gekoesterde herinneringen op aan leuke zomerse uitstapjes met de trein, waarbij we het Britse platteland en de kustlijn verkennen – altijd met een picknick op sleeptouw. En als het om Orange Marmalade Cologne gaat, was er eigenlijk geen andere partner waar we onze geur of een broodje marmelade liever mee zouden delen.’ Jo Dancey, Global Brand President.

‘We zijn verheugd om samen te werken met Jo Malone London om de heerlijke geur van Orange Marmalade te vieren, geïnspireerd op Paddingtons favoriete eten. Het is spannend om te zien hoe beide merken samenkomen om het Britse erfgoed te vieren, evenals de gedeelde waarden van vriendelijkheid en vrijgevigheid, in een campagne die de essentie van Paddington zo mooi weergeeft’ Françoise Guyonnet, EVP Kids Brands STUDIOCANAL & CEO The Copyrights Group (een STUDIOCANAL bedrijf). Wat de gelegenheid ook is – of het nu gaat om een ​​bedankje, een betekenisvolle date of gewoon zomaar – Jo Malone London benadert het met generositeit. Hoe groot of klein het moment of de reden van een cadeau ook is, wij willen er een bijzonder moment van maken. Daarom.

Jo Malone London Orange Marmalade Cologne

100 ml – € 153

30 ml – € 76



Verkrijgbaar bij de Bijenkorf en jomalone.eu.