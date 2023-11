Jo Malone London Welcome To Gingerbread Land

Laatst geüpdatet op november 27, 2023 by Redactie

Gember, kruiden en cadeautjes. Volg ons naar een feestelijk bos vol candy cane stripes, bomen met eau de cologne en hoog opgestapelde cadeautjes. Ontdek de Jo Malone London Welcome To Gingerbread collectie in beperkte oplage met een extra vleugje betovering.

Jo Malone London Welcome To Gingerbread collectie

Geurende showstoppers

Maak Kerstmis onvergetelijk met lang gekoesterde cadeaus. Verwen een speciaal iemand met de House Of Jo Malone London Collection met vijf favorieten. Verwen ze met het Gingerbread Land Home Candle Trio met daarin candy cane gestreepte kaarsen in populaire geuren. Of geef essentiële benodigdheden cadeau aan de man die alles al heeft met de Mr Malone Luxury Collection.

Ginger Biscuit

Een heerlijk onweerstaanbare geur gekruid met gember, nootmuskaat en kaneel, smeltend tot karamel. Boterkruimelig met geroosterde hazelnoten. Verwarmd door tonkaboon en vanille. Verkrijgbaar in een cologne en kaars.

Feestelijke favorieten

Seizoensgeuren zorgen voor een vrolijk hulstgevoel. Proef Orange Bitters, geïnspireerd op een heerlijke wintercocktail. Versier de gangen met de heldere en verkwikkende geur van den en eucalyptus. En maak de viering feestelijk en vrolijk met een scheutje groene amandel en rode bes.

Verleidelijke lekkernijen

De beste dingen… Van decoratieve crackers en ornamenten tot Little Luxuries, ontdek kleine verrassingen om kousen mee te vullen, voor een geheime kerstman of gewoon om te verrassen.



De collectie is onder andere verkrijgbaar bij De Bijenkorf.