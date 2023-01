Jobhoppen – wat zit erachter en leidt het echt tot succes?

Laatst geüpdatet op januari 17, 2023 by Redactie

Te veel baanwisselingen beschadigen je cv – of toch niet? Volgens EU-onderzoeken blijven vooral jongeren minder lang bij bedrijven dan enkele jaren geleden het geval was. Het veranderen van baan kan een geweldige kans zijn voor werknemers. Het hangt echter af van de frequentie van de veranderingen, de duur van het dienstverband en de uitleg van de achtergrond/motieven. Een arbeidsrelatie is gebaseerd op vertrouwen. Frequente wijzigingen kunnen onbetrouwbaar lijken – als er geen rode draad in je cv zit. Hier leggen we uit hoe jobhoppen je carrière kan schaden, als het zelfs maar positief is en hoe je je carrière goed kunt plannen.

Lees ook: 5 manieren om te weten of je klaar bent voor een nieuwe baan

Hoe jobhobbing je carrière kan schaden – de vuistregel

Als te veel baanwisselingen geen rode draad in je cv achterlaten, kunnen te veel korte stations je carrière op de lange termijn schaden – ongeacht welke externe factoren de baanverandering zogenaamd rechtvaardigen. Bovendien krijgen sollicitanten vaak niet eens de kans om frequente wijzigingen toe te lichten, omdat ze al zijn geselecteerd op basis van hun documenten:



Aangenomen wordt dat er een gebrek is aan loyaliteit, oriëntatie en doorzettingsvermogen. Wat veel medewerkers ook niet weten, is de volgende vuistregel: zelfs één jaar is niet genoeg om een ​​geldig trackrecord op te bouwen. Je moet dus zeker tweeënhalf tot drie jaar bij een bedrijf blijven om aantoonbaar succes te behalen voor de werkgever.

Wat zijn goede redenen om over te stappen?

Natuurlijk is jobhoppen niet altijd automatisch een probleem – vooral omdat er ook goede redenen zijn om van baan te veranderen. Afgeronde projecten en andere uitdagingen staan ​​bijvoorbeeld goed op een cv omdat ze laten zien dat de medewerker zichtbaar succes heeft geboekt voor zijn bedrijf. Een andere goede reden om van baan te veranderen is het verlangen naar meer creatieve vrijheid na het succesvol afronden van een project.

Wanneer het werk ondraaglijk wordt

Iedereen heeft goede en slechte fasen in zijn werk. Wanneer ontevredenheid echter permanent wordt, professionele problemen je privéleven domineren en de baan ondraaglijk voor jou wordt, is het tijd om iets te veranderen. Het belangrijkste is dat je de volgende baan met veel meer aandacht benadert door je op meer dan één criterium te concentreren. Vaak is één criterium de belangrijkste drijfveer voor de verandering en dat kun je het risico lopen geen rekening te houden met andere factoren. Het risico bestaat dat je weer in een baan terechtkomt waar je ongelukkig van wordt, waardoor de rode draad al snel een rode streep door het cv wordt.

Lees ook: 7 signalen dat je minder verdient dan zou moeten

Conclusie

De wereld van werk verandert: vandaag bewegen we ons in een flexibele en dynamische omgeving waarin jobhoppen niet zo kritisch wordt bekeken als een paar jaar geleden. Dat heeft onder andere zeker te maken met de eisen van generatie Y, die een voorkeur heeft voor afwisselende activiteiten.



Desalniettemin is het belangrijk om voortdurende baanwisselingen zoveel mogelijk te voorkomen – en er in ieder geval van te leren voor de volgende functie door vooraf alle relevante criteria af te wegen. En: Bedrijven moeten ook nadenken over talentpools voor de lange termijn om werknemers die het bedrijf hebben verlaten de kans te geven om terug te komen en op lange termijn met hen in contact te blijven.