John Mayer brengt de ‘SOLO Tour’ naar Nederland

Laatst geüpdatet op april 13, 2023 by Redactie

Op donderdag 21 maart keert singer-songwriter John Mayer terug naar Ziggo Dome voor de ‘Solo Tour’. De ticketverkoop start op vrijdag 21 april om 10:00 via ticketmaster.nl. Voor zijn nieuwe tour gaat de veelgeprezen singer-songwriter terug naar de basis: leunend op zijn akoestische gitaarwerk met speciale uitvoeringen op piano en elektrische gitaar. Tijdens de tour brengt hij zowel nieuw materiaal als oud materiaal in een nieuw jasje.



Bekend om een moeiteloze mix van verbluffend gitaarspel, soulvolle stem en onberispelijke songwriting-vaardigheden, heeft Mayer de hitlijsten verlicht met talloze enorme hits, zoals ‘New Light’, ‘Gravity’, ‘Love on the Weekend’, ‘Heartbreak Warfare’, ‘Daughters’, “Waiting on the World to Change”, “Last Train Home” en “Your Body Is a Wonderland.” Deze tour is 20 jaar in de maak en zal zeldzame, volledig akoestische sets bevatten van Mayer die deze nummers en nog veel meer zal uitvoeren.



De Amerikaanse singer-songwriter Madison Cunningham is de special guest deze avond. Met haar album ‘Revealer’ (2022) won ze de Grammy voor beste folk album.



John Mayer – Solo

+ Madison Cunningham

Donderdag 21 maart, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €100,80 (incl. servicekosten)



De voorverkoop start op vrijdag 21 april om 10:00 via ticketmaster.nl