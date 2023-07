Jonas Brothers met wereldwijde “The Tour” naar Nederland

Laatst geüpdatet op juli 27, 2023 by Redactie



The Jonas Brothers hebben maar liefst 50 extra concerten aan hun wereldwijde “THE TOUR” toegevoegd. Naast shows in Amerika, Nieuw Zeeland en Australië, doen de Amerikaanse broers ook 21 verschillende Europese steden aan. Op maandag 10 juni 2024 geven ze een concert in Ziggo Dome, Amsterdam. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start op vrijdag 4 augustus om 10:00 via Ticketmaster.

The Jonas Brothers gaan met THE TOUR de hele wereld over met shows in Europa, Australië, en Nieuw-Zeeland. De band onthulde ook een kolossale uitbreiding in Noord Amerika met 26 nieuwe shows, waarmee hun grootste tour ooit uitkomt op 90 shows in 20 landen.

THE TOUR, geproduceerd door Live Nation, begint met twee uitverkochte avonden in Yankee Stadium op 12 en 13 augustus. De band zal elke avond vijf albums vol hits uit hun hele catalogus spelen, dit doen ze in in 86 steden over de hele wereld.



Over Jonas Brothers:

Bekend als een van de meest succesvolle groepen van de 21e eeuw, hebben the Jonas Brothers, bestaande uit Nick Jonas, Joe Jonas en Kevin Jonas, meer dan 20 miljoen albums verkocht, twee GRAMMY Award-nominaties ontvangen, 26 Billboard Hot 100-hits, drie opeenvolgende #1-debuten in de Billboard 200 en miljarden streams behaald. Ook hebben de broer onlangs een ster veroverd op de Hollywood Walk of Fame.

In 2019 hadden ze een sterke comeback met hun Platinum-gecertificeerde album genaamd “Happiness Begins”. Dit album leverde de 5x-Platinum hit “Sucker” op. Het album kwam binnen op #1 op de Billboard 200 en gaf het startschot voor de wereldwijde “Happiness Begins Tour”, waarvoor meer dan 1,2 miljoen kaartjes werden verkocht. Naast muziek, hebben de broers ook erg succesvolle solocarrières in onder andere televisie, film en succesvolle zakelijke ondernemingen.

In 2023 bewezen de Jonas Brothers opnieuw dat ze een constante kracht zijn door een nieuw tijdperk in te luiden met de release van het album “The Album”. Het album is geproduceerd door Jon Bellion en bevat de hit singles “Waffle House” en “Wings”.

Samen met het nieuwe album beginnen ze met “The Tour” met twee uitverkochte shows in het iconische Yankee Stadium in New York op 12 en 13 augustus. “The Tour” is de grootste en meest uitgebreide tournee van de band tot nu toe.



JONAS BROTHERS: THE TOUR

10 juni 2024 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €50,40 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 4 augustus 10.00 uur via www.ticketmaster.nl.