Jong leren omgaan met geld: nu belangrijker dan ooit

Laatst geüpdatet op april 25, 2024 by Redactie

Wat doe je als kind als je V-bucks voor Fortnite op zijn? Dan koop je gewoon weer nieuwe! Welkom in de digitale wereld. Een wereld waar voor veel kinderen het geld nooit op kan raken. Volgens trendwatcher Lieke Lamb en gedragspsycholoog Florien Cramwinckel zorgt de onlinewereld er mede voor dat kinderen de waarde van geld niet goed kennen. Het is daarom belangrijk dat kinderen beter keuzes leren maken door ze bewust te maken en zelf geld te laten verdienen en te sparen. Lamb en Cramwinckel reageren hiermee op het recente onderzoek van de Volksbank ‘Leren omgaan met geld’ onder meer dan 1.000 ouders met een kind tussen de 4 en 14 jaar.

Lees ook: Financiële tips voor ouders om hun kinderen te leren

Geld steeds minder zichtbaar

Voor kinderen is het niet altijd duidelijk wat de waarde van geld is. Zeker in de onlinewereld. Zo vinden ruim zes op de tien ouders dat onzichtbare uitgaven zoals abonnementen voor digitale diensten en betalingsapps, het lastig maken om alle uitgaven goed inzichtelijk te maken voor kinderen. Lieke Lamb ziet hetzelfde gebeuren:



“In een wereld waarin geld steeds minder zichtbaar wordt en veel zaken zich online afspelen, is het belangrijker dan ooit om onze kinderen de waarde van geld bij te brengen. Geld moet tastbaar en concreet gemaakt worden. Zodat bedragen meer waarde krijgen dan enkel wat nietszeggende nummers.”

Waar voor je geld

Ook ouders vinden het belangrijk dat hun kind op jonge leeftijd al de waarde van geld leert kennen (95%). Door de stijgende prijzen vindt 78% het steeds belangrijker worden om zijn kind de waarde van geld bij te brengen. Kinderen moeten beter leren kiezen. Zo maakt één op de drie ouders zich wel eens zorgen om de impulsaankopen van hun kind.



Dr. Florien Cramwinckel is gedragspsycholoog bij SNS, een van de merken van de Volksbank. Volgens haar is goed omgaan met geld een vaardigheid die je kunt aanleren:



“Door je kinderen goed te begeleiden, leren ze de waarde van hun aankopen beter in te schatten. Hier hebben ze hun hele leven profijt van. Bovendien kun je ze zo helpen om hun geld uit te geven op een manier waar ze gelukkig van worden.”

Leren keuzes maken betekent ook zelf sparen en zelf geld verdienen

Veel ouders hebben hun kind het afgelopen jaar geleerd over het belang van sparen (69%) en de mogelijkheid om extra geld te verdienen (56%). Bijna de helft van de ouders (47%) vindt dat zijn kind meer waardering heeft voor zelf verdiend geld, dan voor gekregen geld. Ruim een kwart (27%) vindt dat zijn kind minder impulsaankopen doet met zelf verdiend geld, dan met gekregen geld.

De top 10 manieren waarop kinderen (8 t/m 14 jaar) geld verdienen:

Statiegeldflessen wegbrengen Met een bijbaan Onkruid wieden (Online) spullen verkopen Boodschappen doen Huis schoonmaken Auto wassen Stofzuigen Vaatwasser in- of uitladen Tafel dekken / afruimen

Rol van ouders en scholen

Zowel Lamb als Cramwinckel benadrukken de rol van ouders bij het leren van de waarde van geld aan hun kinderen.



Lamb zegt daarover: “Dat geldt zeker voor de onlinewereld. Het is belangrijk om kinderen wegwijs te maken in het digitale doolhof en ze financieel wijs te maken. Door hen te leren hoe ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en zelfverzekerd in de complexe wereld van online transacties kunnen navigeren.”



“Als je je kinderen goed begeleidt bij het kopen, leren ze beter de waarde van geld kennen en daar hebben ze hun hele leven profijt van”, vult Cramwinckel aan. “Bijvoorbeeld als ze -steeds vaker op jonge leeftijd- in aanraking komen met ‘koop nu, betaal later’-diensten. Die lijken op het eerste gezicht handig. Maar veel jongeren realiseren zich niet dat als je te laat betaalt er hoge boetes of zelfs een incassobureau om de hoek komen kijken.”

Rol van banken

Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat ouders positief staan tegenover de hulp van een bank bij het omgaan met geld. Banken kunnen hierin dus een rol op zich nemen die logisch voortvloeit uit hun kennis en kunde.



Hilde Krens, manager financiële educatie bij de Volksbank, vertelt wat de Volksbank al langere tijd doet op dit gebied: “Met Eurowijs stellen we al meer dan 10 jaar gratis lesmateriaal beschikbaar aan scholen om kinderen beter met geld te leren omgaan. Inmiddels werkt bijna de helft van de basisscholen met deze lesstof, waardoor elk jaar circa driehonderdduizend leerlingen worden bereikt.



Daarnaast biedt het platform OuderWijs van de Volksbank ondersteuning aan ouders bij de financiële opvoeding van hun kinderen. Zoals creatieve manieren voor kinderen om extra zakgeld te verdienen en tips over hoe je als ouder het gesprek over dit onderwerp aangaat.”

Lees ook: Fouten die we maken met onze kinderen

3 concrete tips van Hilde Krens voor ouders: