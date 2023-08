Jonge bestuurders veroorzaken meer dan twee keer zo vaak een aanrijding dan gemiddelde automobilist

Laatst geüpdatet op augustus 17, 2023 by Redactie

Uit recente schadecijfers van Univé blijkt dat jonge automobilisten meer dan twee keer zo vaak betrokken zijn bij aanrijdingen in vergelijking met de gemiddelde automobilist. Gemiddeld veroorzaakt 2,2% van haar autoverzekerden een aanrijding, maar ziet de coöperatie dit percentage naar 5% stijgen wanneer het alleen jonge bestuurders die nog 24 moeten worden. Marco Nanne, directeur Univé Schade, wijst op het gebrek aan ervaring als een belangrijkste oorzaak van het verschil. ‘Jongeren hebben aantoonbaar meer moeite om verkeerssituaties in te schatten en nemen onbewust meer risico’s op de weg.’

Lagere premiekorting

Naast de schadeclaims bevestigt de appfunctie ‘Veilig op Weg’ ook het onrustigere rijgedrag van jongeren. Deze app stelt autoverzekerden van Univé in staat om vrijwillig hun rijgedrag te laten meten, om inzicht in hun rijgedrag te krijgen en deze te verbeteren. Bestuurders met positieve scores worden beloond met een premiekorting. ‘Sinds we deze app-functie ruim een jaar geleden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland beschikbaar stelden maken ruim 12.500 leden van Univé gebruik van Veilig op Weg. Hun scores zijn goed voor een gemiddelde premiekorting van 6,4%,’ legt Nanne uit. ‘Gezien hun beperkte rijervaring is het begrijpelijk dat jongeren tot 25 jaar gemiddeld een lagere korting behalen, namelijk 5,2%.’

Meeste onvoldoendes voor jonge mannen

De gegevens van Veilig op Weg tonen aan dat autoverzekerden tot 25 jaar die een onvoldoende scoren voor hun rijgedrag het hoogst is, met een aandeel van 5,5%. Opvallend is dat dit voornamelijk mannelijke bestuurders (8,8%) betreft, terwijl het percentage vrouwelijke bestuurders met een negatieve score aanzienlijk lager is (1,2%). Uit onderzoek van Univé naar perceptie van rijgedrag blijkt ook dat jonge, mannelijke bestuurders met weinig rijervaring volgens hun medeweggebruikers het meest als gevaar op de weg worden gezien. Naarmate de leeftijd stijgt, verbeteren de prestaties van bestuurders. Slechts 0,6% van de 65-plussers slaagt er niet in een voldoende te halen.

1 op 5 afgeleid door telefoon

Het rijgedrag van jonge bestuurders wordt mede verklaard door factoren zoals snelheid, anticiperen en afleiding, waarop Univé aangeeft dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Zo scoort 11,4% van de jongeren onvoldoende op snelheid, terwijl dit percentage bij 65-plussers (2,9%) bijna vier keer lager ligt. Bovendien vertoont ruim één op de acht jongeren een erg onrustige rijstijl bij het optrekken, afremmen en nemen van bochten. Daarnaast blijkt dat in ruim 20% van de gemeten ritten jongeren minstens één keer hun telefoon gebruikt. Een verhouding die ook wordt waargenomen bij de groep bestuurders van 25 tot 50 jaar.

‘Jonge bestuurders beter voorbereiden op verkeersrisico’s’

Volgens Marco Nanne laten de inzichten het verschil zien tussen bestuurders met alleen een rijbewijs en bestuurders die rijervaring hebben opgedaan. Om het risico op ongelukken te verlagen, is Univé richting haar jonge autoverzekerden gestart met het stimuleren van rijvaardigheidstrainingen in samenwerking met regionale rijopleiders. ‘Deelnemers worden niet alleen beloond met twee extra treden no-claimkorting op hun autoverzekering, maar ontwikkelen vooral de bekwaamheid om te kunnen uitwijken, berm rijden, remmen op glad wegdek of het maken van een noodstop,’ legt Nanne uit. ‘Hiermee vergroten we het bewustzijn van jongeren over gevaren in het verkeer en hun vermogen om daarmee om te gaan. Beter voorbereid op de risico’s, voelen jongeren zich zekerder in het verkeer en zullen ze hier veiliger aan deelnemen.’