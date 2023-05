Jonge generatie staat centraal in ‘Bij Ons Op De Boerderij’

Laatst geüpdatet op mei 12, 2023 by Redactie

Het boerenleven: door de één geïdealiseerd en door de ander verguisd. Vanaf volgende week openen de staldeuren bij RTL 5, en krijgt de kijker in het nieuwe programma ‘Bij Ons Op De Boerderij’ een kijkje in het échte enerverende en verrassende leven op de boerderij. Van Groningen tot Zuid-Holland en van Friesland tot Brabant: in alle vijf boerenfamilies die gevolgd worden werkt de oudere met de jongere generatie samen aan een goede toekomst. De jongeren op de bedrijven zijn niet bang om vies te worden, en draaien hun hand er niet voor om, om vóór het uitgaan of het naar school gaan de dieren te verzorgen, of op een andere manier hun steentje bij te dragen. Van elke ochtend opstaan om vijf uur om de koeien te melken tot het traditionele carbidschieten; op de boerderij wordt door alle generaties hard gewerkt, maar zeker ook voldoende genoten. ‘Bij Ons Op De Boerderij’ is vanaf donderdag 18 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Spannende en aandoenlijke situaties in de eerste aflevering

In de eerste aflevering maken we kennis met akkerbouwer Johan, die zijn liefde voor spruiten al vroeg probeert over te brengen op zijn eigen spruit: zijn tweejarige dochter Loerjen. Hij neemt haar mee op de trekker om het nodige werk op het land te verzetten en laat vol trots zijn hypermoderne high-tech oogstmachine zien. Op het erf van de familie Van den Dool start de dag al vroeg: om vijf uur ’s ochtends zijn de 21-jarige Arie en zijn 12 jaar oude broertje Mark van het gezin druk in de weer met het melken van de koeien. Voor de jongeren blijft het vroeg opstaan pittig, hoewel een leuke verrassing in de schapenstal voor hen deze ochtend veel goed maakt.



De ouders van de familie Van den Hurk staan op het punt om weg te gaan naar een carnavalsvoorstelling om hun kinderen voor het eerst als dansmarieke en jeugdprins in actie te zien, tot de geboorte van een kalfje roet in het eten dreigt te gooien. Wanneer de bevalling niet wil vlotten en de dierenarts gebeld moet worden, moet zoon Youri van 16 jaar alles op alles zetten om de situatie tot een goed einde te brengen.

Families

In ‘Bij Ons Op De Boerderij’ maken we kennis met de boerenbedrijven van familie Arendz uit Oudega (koeien), familie Doff uit Uithuizen (spruiten, uien en suikerbieten), familie Van den Dool uit Langerak (koeien en schapen), familie Van den Hurk uit Heeswijk-Dinther (waterbuffels) en de familie Van der Zon uit Lisse (varkens en koeien).

Familie Doff

Familie van den Dool

Familie van den Hurk

Familie van der Zon

Familie Arendz

'Bij Ons Op De Boerderij' wordt geproduceerd door Skyhigh TV



Beeld RTL