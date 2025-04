Jongeren missen skills om kleding te repareren: slechts 10% repareert eigen kleding

Laatst geüpdatet op april 15, 2025 by Redactie

Een losse knoop, kapotte rits of scheurtje in je favoriete top – het overkomt iedereen. Toch verdwijnen dit soort kledingstukken vaak ongedragen in de kast of belanden zelfs bij het afval. Zonde, want met een simpele reparatie zijn ze vaak zó weer draagbaar. Als je weet hoe, tenminste. Uit recent onderzoek van Primark blijkt dat jongeren het belang van eigen kleding repareren wél inzien, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Slechts 1 op de 10 jongeren tussen de 18 en 30 jaar grijpt zelf naar naald en draad. De helft doet een beroep op een handig familielid en ruim een derde heeft het zelfs nog nooit geprobeerd. Het resultaat? 41% van de kleding die met een kleine ingreep te redden is, wordt alsnog weggegooid.

Gratis Repair Workshops – laagdrempelig en hands-on

Om die drempel te verlagen, heeft Primark sinds 2023 al 189 gratis Repair Workshops verzorgd in bijna al haar winkels in Nederland.



Tijdens de Repair Workshops leren deelnemers de basics van kledingreparatie: van knopen aannaaien tot kleine gaatjes dichten of ritsen repareren. Iedereen is welkom, ervaring is niet nodig. Bij binnenkomst krijg je een naaisetje en duidelijke instructies – je gaat meteen aan de slag met het repareren van je eigen kledingstuk.

Bewuster omgaan met kleding

De Repair Workshops zijn onderdeel van Primark Cares – de duurzaamheidsstrategie waarmee het bedrijf zich inzet voor een langere levensduur van kleding, minder afval en eerlijke productie. Inmiddels is ruim 66% van de collectie gemaakt van gerecyclede of duurzamere materialen. De ambitie? In 2030 geldt dat voor 100% van het aanbod.



Door zelf kleine reparaties uit te voeren, verleng je de levensduur van je kleding, bespaar je grondstoffen en draag je bij aan minder verspilling – een win-win voor je kledingkast én de planeet.