Jongeren worden gevolgd tijdens stage op Curaçao in het nieuwe programma Stagiairs

Ieder jaar vertrekken er honderden jongeren vanuit Nederland richting Curaçao om stage te lopen. Het nieuwe KRO-NCRV programma Stagiairs volgt vijf jongvolwassenen tijdens hun avontuur aan de andere kant van de wereld. De zesdelige serie laat zien hoe Demi, Chaima, Bart, Ralph en Wiktoria omgaan met de nieuwe omgeving en de stageperikelen. Ze ontdekken al snel dat het eiland veel meer is dan alleen zon, zee en strand. Stagiairs is vanaf donderdag 14 september om 21.45 uur te zien op NPO 3 en in zijn geheel op NPO Plus.

Van heimwee tot Ramadan

De vijf jongeren in het programma volgen uiteenlopende stages, die stuk voor stuk persoonlijke uitdagingen met zich meebrengen. Zo blijkt het stagebedrijf van Wiktoria (24) niet zoals verwacht en besluit ze over te stappen naar een nieuwe plek, viert Chaima (20) voor het eerst het Suikerfeest zonder haar familie en heeft Bart (19) het zwaar tijdens zijn afscheid van het thuisfront en ontdekt hij de LHBTI+ gemeenschap op het eiland. De plotselinge zelfstandigheid zorgt ervoor dat de stagiairs in een korte tijd volwassen moeten worden. Demi (19) loopt stage bij de marine op Curaçao en is benieuwd wat haar te wachten staat: “Ik verwacht dat de komende tijd een hele leuke, leerzame, maar ook drukke periode gaat worden. Ik hoop door deze stage zelfstandiger te worden, vriendschappen te sluiten en alle ervaringen mee terug te nemen naar Nederland.”

Extra online serie

Naast de vijf jongeren in het programma wordt er nog een zesde stagiair gevolgd in een extra online serie: Romie. Haar avontuur als stagiair op Curaçao is te zien vanaf 14 september op het YouTube-kanaal van NPO 3.



Stagiairs is vanaf donderdag 14 september wekelijks te zien bij KRO-NCRV om 21.45 uur op NPO 3 en op NPO Start en wordt geproduceerd door Tuvalu Media.