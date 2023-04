Jongvolwassenen gemotiveerd om culinaire grenzen te verleggen

Laatst geüpdatet op maart 31, 2023 by Redactie

Koken: we willen wel, maar durven niet zo goed uit onze comfortzone te stappen. Vooral Nederlanders tussen de 16-29 jaar geeft het zelfvertrouwen in de keuken een zes of lager, blijkt uit onderzoek van botermerk Lurpak. Maar er is zeker hoop, want jongvolwassenen zijn wel degelijk gemotiveerd om hun culinaire grenzen te verleggen, vooral op het gebied van variatie op tafel, het proberen van nieuwe smaken en het leren van kooktechnieken. Tijd voor verandering dus vindt Lurpak, dat ervan overtuigd is dat in iedereen een kok schuilt.

Dat de cooking confidence laag is bij voornamelijk jongvolwassenen is niet zo gek: er wordt regelmatig buiten de deur gegeten en gedronken, waardoor het vertrouwen in de keuken en de zin om te koken minder worden volgens het FoodService Instituut Nederland (FSIN).



Dat kan anders, daarom moedigt Lurpak iedereen aan om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan met een flinke dosis lef, de juiste ingrediënten, fantasie, een vleugje vertrouwen en een beetje boter. Eten koken hoeft namelijk echt niet moeilijk of tijdrovend te zijn. Waar heeft deze doelgroep, die goed gaat op unieke en culinaire belevenissen, dan toch zo’n moeite mee in de keuken?



Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongvolwassenen een recept nodig heeft om te koken. En het experimenteren met onbekende recepten, kooktechnieken en smaken is een uitdaging; zo vindt 1 op de 5 jongvolwassenen dit toch te spannend en grijpt daardoor vaak terug op hun ‘standaard’ repertoire. Op zich geen ramp, alleen het zorgt voor weinig variatie in de keuken (48%). En tot slot geeft bijna de helft (46%) aan dat ze het moeilijk vinden om te koken voor groepen groter dan zes personen. Zou dat te maken kunnen hebben met een terugkerende uitdaging (50%): time-management? Hoe het ook zij, de wil is er wel om de culinaire grenzen te verleggen.

Let’s get cooking!

Jongvolwassenen willen wel degelijk de uitdaging achter het aanrecht aangaan om culinaire grenzen te verleggen. Vooral op het gebied van variatie op tafel (56%), het proberen van nieuwe smaken (51%) en het leren van kooktechnieken (27%). Het oog wil ook wat, 28% wil leren hoe zij hun gerechten mooier kan presenteren. Als het niet for the gram is, dan zeker wel voor die 6 vrienden of meer die voortaan komen eten.



Wat is dan the recipe for success? Lurpak zegt: ga de keuken in, experimenteer en heb vooral plezier. En voeg natuurlijk een flinke klont boter toe, want daarmee maak je van de eenvoudigste maaltijden een culinair gerecht. Lurpak introduceert voor alle kookhelden daarom nu roomboterblokken (200g) om de lekkerste creaties mee te maken in de keuken. Gemaakt van 100% verse, volle Deense koeienmelk en verkrijgbaar in twee varianten: ongezouten en gezouten. En voor extra boost in je zelfvertrouwen, delen we hieronder vijf waardevolle kooktips.

