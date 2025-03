Jordanië: zes ervaringen aan de dode zee

Laatst geüpdatet op maart 6, 2025 by Redactie

De Dode Zee in Jordanië is een combinatie van strandvakantie, unieke natuur en religieus toerisme. De belangrijkste attractie is het warme, rustgevende en superzoute water – tien keer zouter dan zeewater en rijk aan magnesiumchloride, natrium, kalium, broom en verschillende andere zouten. Het uitzonderlijk warme, mineraalrijke water trekt al sinds de oudheid bezoekers, waaronder koning Herodes de Grote en de Egyptische koningin Cleopatra. Bekijk hieronder zes attracties en ervaringen aan de Dode Zee voor je volgende reis:

Lees ook: De vijf beste zomeractiviteiten in Israël

Amman Tourist Beach

Amman Tourist Beach Club is een geweldige plek voor iedereen die slechts één dag naar de Dode Zee wil. Het is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar ontspanning en voor mensen die gewoon willen ontspannen. Er zijn faciliteiten zoals restaurants, toiletten, banen, etc. Toegang tot de club is betaald.

Drijven

Drijven in de Dode Zee is een unieke ervaring. Het extreme zoutgehalte van de Dode Zee en de ligging ervan, 400 meter onder zeeniveau, hebben geleid tot een van de meest unieke omgevingen ter wereld. De ervaring van drijven in de Dode Zee is ongelooflijk en anders dan alle andere: het is onmogelijk om te zinken! De eigenschappen van water worden al sinds de Griekse en Romeinse beschavingen beschreven en vastgelegd.

Zwarte modder

De zwarte modder uit de Dode Zee is beroemd en wordt gebruikt in schoonheidsproducten. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van het water van de Dode Zee en de rijke, zwarte modder langs de kust aanzienlijke gezondheidsvoordelen heeft. Zo verbetert het de bloedsomloop, verlicht het ongemak dat wordt veroorzaakt door artritis, geneest het allergieën en revitaliseert het de huid.

Spa’s en behandelingen

De bijzondere eigenschappen van de Dode Zee zijn al eeuwenlang bekend. Het is de enige plek ter wereld waar deze specifieke combinatie, die ideaal is voor spabehandelingen, bestaat. De zonnestraling en de bijzondere klimatologische omstandigheden, de zuurstofrijke atmosfeer, het mineraalrijke zeezout, de warmwaterbronnen en de mineraalrijke modder zorgen voor effectieve medische behandelingen en therapeutische voordelen die bezoekers van over de hele wereld aantrekken. De planten die aan de oever van het meer groeien, met name de balsemboom, produceren waardevolle en gewilde cosmetica, parfums en medicinale stoffen.

Royal Aero Sports Club

Voor liefhebbers van adrenaline is de Royal Aero Sports Club de ideale ervaring in de regio. Oktober en november worden beschouwd als het ‘hoogseizoen’ en reizigers kunnen zich uitleven met luchtactiviteiten zoals parachutespringen of een vlucht met een ultralichte of gyrocopter, met prachtige uitzichten over Jordanië als achtergrond.

Lees ook: Ontdek de Verenigde Arabische Emiraten en Oman

Wadi Mujib

Het Hasjemitisch Koninkrijk kent een gevarieerd landschap en Wadi Mujib is daar het bewijs van. Wadi Mujib wordt beschouwd als het grootste natuurreservaat in de Levant-regio en is een natuurpark met een grote verscheidenheid aan planten, watervallen, wandelpaden, ontspannende warmwaterbronnen en verrassende natuurlijke schoonheid. Het is raadzaam om comfortabele kleding te dragen tijdens wandelingen.