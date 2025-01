Jouw 2025 kickstart: de populairste TikTok hacks op een rij

Laatst geüpdatet op januari 17, 2025 by Redactie

TikTok staat nooit stil, en ook in 2025 zien we weer een stroom aan originele ideeën om het jaar fris en geïnspireerd te beginnen. Van creatieve schoonmaakrituelen tot minimalistische beauty hacks en dé tips om jouw fitnessdoelen te bereiken en vol te houden. We hebben de populairste TikTok-hacks van dit moment voor je op een rijtje gezet. Welke ga jij als eerste uitproberen?

Clean Sweep: begin fris met de eerste Sunday reset

Een georganiseerde start maakt het verschil, ook in het nieuwe jaar. De populaire #Sundayreset (514.5K posts), is hét moment voor een complete schoonmaak- en opruimroutine die zowel je huis als je hoofd een frisse start geeft. Met zoveel schoonmaaktips en tools kan het lastig zijn de beste aanpak te vinden. Gelukkig delen creators hun favoriete #cleaninghacks (606.4K posts) om ons te helpen en de beste hacks vind je hieronder – clean home, clean mind.

Ook altijd moeite om motivatie te vinden om schoon te maken? Met deze 6 simpele stappen heb jij in slechts 90 minuten je woning weer spik en span. Door een specifieke volgorde aan te houden en een timer te zetten, gebruik jij je tijd extra effectief. Mai legt je uit welk stappenplan je het beste aan kan houden.

Wist jij dat je met kaarsvet je kranen weer glimmend en als nieuw kan krijgen? Wrijf simpelweg over het oppervlak met een kaars en poets het op met een droge microvezeldoek.

Als het tijd is voor een badkamer deepclean, gebruik dan vooral deze badkamer hacks die jouw schoonmaak sessie een stuk effectiever zullen maken. Een kleine sneak peek van handige hacks: week je douchekoppen in een mix van azijn en water om opgebouwde kalkaanslag te verwijderen. Clean smarter, not harder.

75 hard, medium of soft: met deze tips en tricks hou jij het vol

TikTok staat er vol mee: de 75 hard (667.1K posts), medium of soft challenge. 75 dagen waarbij jij jouw gezondheid op nummer één zet. Ben jij ook begonnen aan de 75 challenge en vind je het lastig om het vol te houden? Deze ultieme TikTok hacks helpen jou om de challenge succesvol af te ronden.

Schrijf je doelen op op een plek waar je elke dag langsloopt of in een planner die je elke dag gebruikt. Zo word je dagelijks herinnerd aan de challenge en zitten de stappen weer vers in je geheugen.

Plan je workouts en je maaltijden vooruit. Als je een planning hebt waar je je vast aan kan houden, wordt het uiteindelijk een routine in je dagelijkse leven en dat maakt het een stuk makkelijker om bijvoorbeeld twee keer per dag te sporten. Genoeg creators bieden jou hulp met het preppen van jouw maaltijden voor de week. Of het nou makkelijke, gezonde snacks zijn die je in 30 minuten kan maken, of volledige maaltijden voor de hele week, TikTok has it all.

Houd het variërend! Door nieuwe workouts uit te proberen, blijf je jezelf uitdagen en kom je misschien wel achter je nieuwe favoriete workout. Voor wat extra motivatie en gezelligheid, kan je natuurlijk ook altijd een vriend(in) meevragen met je workout.

Siren hair is terug: TikTok’s must-try trends voor 2025

TikTok is dé plek waar we al onze beauty tips en hacks vandaan halen, en ook voor 2025 staan de trendvoorspellingen alweer online. Wij delen alvast de beste hacks zodat jij in het nieuwe jaar er stijlvol bij kan lopen.

De wet hair look is terug van weggeweest en de trend maakt een comeback als de Siren Hair look. Krul jouw haar met een krultang of een crimper op een nonchalante manier voor laid back curls. Voor de ultieme Siren look voeg je wat gel of wax toe aan de aanzet van je haar om de wet curls te creëren.

Lipstick is voor zoveel meer te gebruiken dan enkel je lippen, denk bijvoorbeeld aan een cream blush of een eyeshadow stick. Creators laten zien hoe veelzijdig lipstick eigenlijk is. Zo creëer jij in no time een prachtige make-up look met slechts één product.

Cash flow: side hustles voor meer financiële vrijheid

Wil je in 2025 niet alleen trendy voor de dag komen, maar ook meer grip krijgen op je financiën? Met deze handige tips van TikTok creëer je financiële ruimte in 2025.

Verkoop wat je niet meer draagt: Je kledingkast zit vol met verborgen schatten, want items die je niet meer draagt, kunnen voor iemand anders precies zijn wat ze zoeken. Zo maak je niet alleen ruimte in je kast, maar je verdient er ook nog wat mee. Zo geeft Puck tips voor het verkopen van kinderkleding en deelt Charlotte tips voor het verkopen van items op de IJhallen.

Investeer zelf ook in tweedehands en duurzame mode. Tweedehands kleding is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Shop bij kringloopwinkels, vintage markten of online platforms en vind verborgen parels.

Overweeg een extra inkomstenbron om je financiële vrijheid te vergroten en begin een eigen bedrijfje. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handgemaakte producten zoals sieraden en zelfgemaakte scrunchies. Maryn deelt haar succesverhaal over hoe haar eigen onderneming groeide tot een groot kledingbedrijf.

Bespaar slim en stel maandelijkse spaardoelen op. Doe bijvoorbeeld week boodschappen door je maaltijden vooruit te plannen, koop bijvoorbeeld seizoensgebonden items in de uitverkoop of ruil kleding met vrienden om je look regelmatig te vernieuwen zonder extra kosten. Met de #bespaartips (2047 views) leer jij besparen zodat 2025 hét jaar wordt van meer financiële vrijheid.