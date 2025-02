Jubilea en andere nieuwtjes van de Duitse Top Trails in 2025

Laatst geüpdatet op februari 12, 2025 by Redactie

Dit jaar vieren verschillende Top Trails of Germany bijzondere mijlpalen. De legendarische Westweg in het Zwarte Woud viert zijn 125-jarig jubileum, de Altmühl-Panoramaweg bestaat 20 jaar, en het Naturpark Vulkaneifel kijkt terug op 15 jaar natuurbescherming en recreatie. Chemnitz is in 2025 Culturele Hoofdstad van Europa en ter gelegenheid daarvan zijn langs de Kammweg Erzgebirge-Vogtland een paar kunstwerken te ontdekken. Midden in de idyllische natuur langs de Rothaarsteig vindt met Pinksteren een groot muziek- en theaterfestival plaats.

125 jaar Westweg

De Westweg is niet alleen de bekendste wandelroute van het Zwarte Woud, maar ook de oudste. Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de 285 km lange langeafstandswandelroute werd aangelegd. De route begint in Pforzheim, aan de noordelijke rand van het Zwarte Woud, en loopt door naar Titisee. Hier splitst de route zich in een westelijke en een oostelijke route. Beide eindigen in Basel. Een trektocht over de Westweg is waarschijnlijk de mooiste manier om de uitgestrekte natuur van het grootste middelgebergte van Duitsland te ervaren. Langs de route liggen zo’n 90 wandelvriendelijke accommodaties, en de mogelijkheden om onder de sterrenhemel te overnachten worden steeds groter. Hoewel wildkamperen in Duitsland verboden is, zijn er inmiddels 20 Trekking-Camps verspreid over het Zwarte Woud, waar je midden in de natuur in je eigen tent kunt overnachten. Een aantal van deze camps ligt ook langs de bekende Schluchtensteig, een andere populaire Top Trail in het zuiden van het Zwarte Woud. Langs de Schluchtensteig vind je bovendien een aantal One-Night-Camps, eenvoudige kampeerplekken voor de avontuurlijke wandelaar.

De Altmühltal Panoramaweg viert zijn 20-jarig bestaan

In twee decennia tijd is de 200 kilometer lange Altmühltal Panoramaweg uitgegroeid tot het boegbeeld van de wandelregio Naturpark Altmühltal. Het oorspronkelijke doel – nieuwsgierigheid wekken en een kwaliteitsstandaard neerzettenvoor andere regionale routes – is meer dan geslaagd. De Altmühltal Panoramaweg is geliefd bij zowel langeafstandswandelaars als dagjesmensen, mede dankzij de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Maar de eigenlijke troef is het prachtige landschap. De route voert vaak over hooggelegen paden, met spectaculaire uitzichten op de kronkelende rivier in de vallei. Weelderige bossen worden afgewisseld met karakteristieke heidevelden met jeneverbessen en indrukwekkende rotsformaties. Onderweg kun je in de gezellige etappeplaatsen genieten van typisch Beierse gastvrijheid en lekkernijen. Het 20-jarig jubileum wordt gevierd met een uitgebreid programma van begeleide wandelingen, zodat bezoekers de natuur van de regio nog intenser kunnen beleven.

Wandelen door Naturpark Vulkaneifel

De Eifelsteig doorkruist veel verschillende landschapstypes. Etappes 8 tot en met 12, van Mirbach naar Kloster Himmerod, leiden je door het Naturpark Vulkaneifel, dat dit jaar zijn 15-jarig jubileum viert. Tijdens deze wandelingen ontdek je tal van geologische en vulkanische hoogtepunten. Je passeert onder meer de mineraalrijke bronnen in Gerolstein, de indrukwekkende rotsformaties en steile kliffen van de Gerolsteiner Dolomieten, en de beroemde Dauner Maare: ronde kratermeren die door hun unieke vorm ook wel de ‘ogen van de Eifel’ worden genoemd. Deze geologische schatten waren 25 jaar geleden de aanleiding voor de regio om zich aan te sluiten bij de European Geoparks. Het park zet zich sindsdien actief in voor het behoud van deze bijzondere natuur en het delen van kennis over de geologie.

Kunstwerken langs de Erzgebirge Kammweg

Dit jaar draagt de Saksische stad Chemnitz samen met 38 gemeenten in het Ertsgebergte de titel Culturele Hoofdstad van Europa. Onderdeel van de festiviteiten is het Purple Path, een kunstroute met objecten in de openbare ruimte. Langs de Kammweg Erzgebirge-Vogtland zijn twee van deze bijzondere kunstwerken te bewonderen. In kuuroord Seiffen, aan het einde van etappe 3, vind je bij het openluchtmuseum het kunstwerk Twister Again van Alice Aycock. Dit dynamische werk trekt de aandacht met zijn indrukwekkende spiraalvormen. Aan het einde van etappe 4, in Olbernhau, staat bij het station het kunstobject Plywood van Jay Gard. Dit werk is een knipoog naar de iconische typografie van het beroemde Hollywood-bord in de heuvels van Los Angeles.

Festival op de Rothaarsteig

Het internationale muziek- en theaterfestival KulturPur, in de buurt van Siegen, trekt jaarlijks tijdens Pinksteren meer dan 50.000 bezoekers. De populariteit van het festival is ongetwijfeld te danken aan de intieme sfeer, de idyllische ligging op een van de mooiste plekken van Westfalen, en het indrukwekkende decor van de theatertenten. Deze bijzondere locatie ligt langs etappe 6 van de Rothaarsteig. Een van de absolute hoogtepunten dit jaar is een optreden van de band BAP, bekend van het nummer Kristallnacht.



