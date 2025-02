De Jujube: Exotisch fruit uit China

Laatst geüpdatet op februari 3, 2025 by Redactie

De verscheidenheid aan exotisch fruit is enorm. Ken jij Jujube al? De vrucht is ongeveer zo groot als een pruim en de schil is bruinrood als hij rijp is. Het vruchtvlees is wit, heeft een zoetzure smaak en doet denken aan Nashi.

Afkomst

De jujube (Ziziphus jujuba) komt uit China en wordt ook wel Chinese dadel of jujube genoemd. Het is de steenvrucht van een 9 tot 12 m hoge, knoestige en doornige, redelijk vorst- en hittebestendige, bladverliezende boom of struik. Afhankelijk van de variëteit produceren de kleine, vijfbladige, geelachtige bloemen in de bladoksels ronde, langwerpig-ovale tot dadelvormige, pruimgrote vruchten.

Verkrijgbaarheid en eten

Ze rijpen van augustus tot oktober en komen dan op onze markt. Als de vrucht rijp is, verandert de dunne schil (exocarp) van groengeel naar geel, eerst gevlekt en later bruinrood. Het melige, vlezige, witte vruchtvlees (mesocarp) omsluit een langwerpige, harde, stenen kern, die één of twee zaden bevat. De vruchten worden rauw gegeten (bij voorkeur halfrijp) of gedroogd (“Chinese dadel”), gekonfijt of ingelegd als augurken. Ze worden ook gebruikt om sap, siroop, jam, azijn, gebak, alcoholische dranken en thee te maken. Van de ingrediënten is het hoge vitamine C-gehalte van 69 mg/100 g het vermelden waard. Jujubes worden in de traditionele Chinese en Koreaanse geneeskunde gebruikt om allerlei ziekten te behandelen, waaronder verkoudheid (“jujube”).

De jujube behoort tot de wegedoornfamilie (Rhamnaceae) en wordt in China al meer dan 4000 jaar verbouwd. Hun oorsprongsgebied ligt in de midden- en benedenloop van de Gele Rivier in het noordoosten van het land. Van daaruit werd de soort eerst geïntroduceerd in Korea, daarna in Japan en later in Noordwest-India, Iran en Zuidoost-Europa. Tegenwoordig zijn ze ook te vinden in het hele Middellandse Zeegebied, tot aan Zuid-Zwitserland en Zuid-Tirol, en in andere landen in Azië, Afrika, Brazilië en het zuiden van de Verenigde Staten. Met meer dan 700 soorten is jujube een van de belangrijkste vruchten in China. China is goed voor ongeveer 90% van de wereldproductie, maar verbruikt bijna de gehele oogst op de binnenlandse markt en exporteert slechts ongeveer 3%.