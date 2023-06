Juni: de maand vol klassiekers en langverwacht spektakel bij Pathé

Laatst geüpdatet op juni 2, 2023 by Redactie

Een nieuwe maand breekt aan, en dat betekent dat er weer genoeg must-see films bij Pathé verschijnen! Juni wordt afgetrapt met Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dit spectaculaire animatie-avontuur leidt de vriendelijke Spider-Man uit Brooklyn dwars door het multiversum. Zoek nog meer actie op tijdens Transformers: Rise of the Beats. Wie toch al op het puntje van die rode pluche stoel zit, kan kijken hoe een andere superheld terug in de tijd gaat om het verleden te veranderen en zijn familie te redden in The Flash. Goed nieuws voor fans van Indiana Jones; eind juni keert de franchise die sinds de jaren 80 het ultieme avonturenfilm-gevoel teweegbrengt, terug in de bioscoop met Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ook voor de Arthouse liefhebbers staat er weer iets moois op het programma: de komische sciencefictionfilm Asteroid City.



Juni is ook een maand vol klassiekers, filmfans kunnen namelijk genieten van de Classic Jurassic Park, die landelijk terugkeert ter ere van het 30-jarig bestaan van de film. Ook kunnen zij genieten van de Wes Anderson klassieker The Grand Budapest Hotel. Zie je juist graag de nieuwste films als eerste in de bioscoop? Dan is de première van Candy & Bonita op 28 juni misschien wel wat voor jou!

Pathé Nieuws

Pathé Utrecht Leidsche Rijn heropent de rooftop bioscoop. Dit is het achtste jaar op rij dat filmliefhebbers kunnen genieten van films op het 25-meter hoge dakterras met uitzicht over de skyline van Utrecht. Het filmprogramma wijzigt wekelijks zodat altijd de nieuwste bioscoopfilms te zien zijn, met voor ieder wat wils.



Pathé verrast Pathé Thuis gebruikers die diehard Fast & Furious fan zijn met bioscooptickets voor Fast X. Filmfans die alle voorgaande titels 1-9 én Hobbs & Shaw op Pathé Thuis hebben gezien, worden verrast met twee bioscooptickets om te kunnen genieten van het nieuwste hoofdstuk van de populaire filmreeks.

Pathé Specials

Classics: Jurassic Park – 18 juni

Een classic keert terug naar Pathe: Jurassic Park. Voor de kust van Costa Rica heeft de rijke, excentrieke ondernemer John Hammond een uitzonderlijk themapark gebouwd. Het park bevat prehistorische schepsels van 65 miljoen jaar terug, die door wetenschappers met behulp van DNA uit dinosaurusbloed tot leven zijn gewekt. Een select groepje is uitgenodigd om voor de officiële opening een kijkje te komen nemen. Maar de rondleiding krijgt een ander verloop dan verwacht als het veiligheidssysteem kapot gaat en de reuzen op hol slaan.

Classic: The Grand Budapest Hotel – 22 juni

The Grand Budapest Hotel gaat over de diefstal en opsporing van een Renaissance schilderij van onschatbare waarde en de strijd om een aanzienlijk familiefortuin – allemaal tegen de achtergrond van een dramatisch veranderend Europa.

Premiere: Candy & Bonita – 28 juni

Tilly (Sanne Langelaar) en Marieke (Fockeline Ouwerkerk), barvriendinnen uit het buurtcafé, willen de regie over hun leven terug en besluiten vrouwvriendelijke porno te gaan maken. Die beslissing is de start van een hilarisch avontuur in een prachtig kasteel met een pornoster (Jeroen van Koningsbrugge) die volkomen onverstaanbaar is, maar wel andere kwaliteiten heeft. De levens van alle betrokkenen worden totaal overhoop gegooid, maar als het stof is opgetrokken, is er toch … een happy end!

Nieuwe topfilms bij Pathé

Spider-Man: Across the Spider-Verse (NL + OV) – 1 juni

Miles Morales keert terug in het volgende deel van de Oscar-winnende Spider-Verse-saga. Dit spectaculaire avontuur leidt de vriendelijke Spider-Man uit Brooklyn dwars door het multiversum. Daar moet hij het samen met Gwen Stacy en een nieuw team van Spider-People opnemen tegen de sterkste vijand waar ze ooit mee te maken hebben gehad. Te zien in 4DX & Atmos (NL) en Dolby Cinema, IMAX, 4DX & Atmos (OV).

Transformers: Rise of the Beats – 8 juni

In de jaren 90 voegen de Maximals, Predacons en Terrorcons zich in de strijd op aarde tussen de Autobots en de Decepticons. Noah is een doodgewone jongen uit Brooklyn die samen met de ambitieuze researcher Elena bij dit gevecht betrokken raakt. Intussen nemen Optimus Prime en de Autobots het op tegen Scourge, een nieuwe aartsvijand die het op hun ondergang gemunt heeft. Te zien in Dolby Cinema, Atmos, IMAX, 4DX & 3D.

The Flash – 15 juni

In The Flash komen werelden samen als Barry met zijn superkrachten terug in de tijd gaat om het verleden te veranderen en zo zijn familie te redden. Hierdoor verandert hij alleen ook onbedoeld de toekomst. Barry komt vast te zitten in een realiteit waarin generaal Zod is teruggekeerd met plannen om de wereld te verwoesten, en er zijn geen superhelden meer om iedereen te redden. Zal Barry zijn offer genoeg zijn om het universum te herstellen? Te zien in Dolby Cinema, Atmos, IMAX & 4DX.

Indiana Jones and the Dial of Destiny – 28 juni

Het is 1969, het hoogtepunt van de ruimterace tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Vele wetenschappers aan de Amerikaanse kant hebben een nazistische achtergrond. Indiana Jones heeft zijn zinnen erop gezet om dergelijke naziactiviteiten en intenties aan het licht te brengen in hun zogenaamd wetenschappelijk werk voor de maanlanding. Hierin wordt Jones bijgestaan door zijn peetdochter Helena en zijn oude vriend Sallah. Samen met Harrison Ford spelen Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore en Mads Mikkelsen de hoofdrollen. Te zien in Dolby Cinema, Atmos, ScreenX, IMAX & 4DX.

Arthouse films bij Pathé

Asteroid City – 22 juni

Asteroid City speelt zich af rond 1955 in een fictief Amerikaans plaatsje in de woestijn. Het programma van een conventie voor jonge Stargazers en Space Cadets, waar leerlingen en hun ouders vanuit het hele land bij elkaar komen voor onderlinge kameraadschap en wetenschappelijke competitie, wordt spectaculair verstoord door wereldschokkende gebeurtenissen. Geregisseerd en geschreven door Wes Anderson en een topcast met o.a. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks en Jeffrey Wright.

Films bij Pathé Thuis

The Super Mario Bros.Movie – Vanaf 21 juni beschikbaar op pathe-thuis.nl

Loodgieters en broers Mario en Luigi komen via een mysterieuze buis in een magische nieuwe wereld terecht, waar ze van elkaar gescheiden worden. Mario begint met hulp van prinses Peach aan een groots avontuur om zijn broer terug te vinden.

Avatar: The Way of Water – Vanaf 23 juni beschikbaar op pathe-thuis.nl

Meer dan 10 jaar na de strijd met de RDA-troepen wordt de familie van Jake Sully in de wereld van Pandora achtervolgd door nieuwe problemen, moeten ze elkaar beschermen en gaan ze strijd aan om in leven te blijven.