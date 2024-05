Juni in Pathé: ontdek de nieuwste topfilms en specials

Laatst geüpdatet op mei 31, 2024 by Redactie

Beleef juni samen met Pathé! Nu de lange en lekkere dagen eraan komen proberen we hier allemaal zo veel mogelijk uit te halen. Pathé zorgt ervoor dat je optimaal kunt genieten met een gevarieerd aanbod aan films die de hele dag door en tot laat in de avond worden vertoond. Of je nu zin hebt in actie, spanning of een vleugje romantiek, bij Pathé start de laatste film vaak nog rond 22:00, zodat je altijd een geschikte tijd kunt vinden om te genieten van het nieuwste aanbod. Deze maand zijn de actiehelden van Bad Boys: Ride or Die terug, dit keer op de vlucht in een film vol actie en humor met Will Smith en Martin Lawrence. Mis de mysterieuze thriller The Watchers niet, waarin kunstenares Mina verdwaald raakt en vast komt te zitten in een ongerept bos in Ierland. Voor een vleugje romantiek en drama kun je genieten van De Mooiste Dag, een film met een echte sterrencast waaronder Katja Schuurman, Isa Hoes en Frank Lammers. Daarnaast brengt A Quiet Place: Day One spanning terug naar het grote doek, met een verhaal dat zich afspeelt op de dag dat de wereld stilviel door een buitenaardse invasie.



Voor de hele familie is er veel plezier te beleven tijdens de Verschrikkelijke Ikke 4 Dag op 29 juni, waar de kleinste filmfans kunnen genieten van een gele loper, verschillende (gele) popcorn specials, mogelijkheid tot schminken, een speurtocht en de film Verschrikkelijke Ikke 4. Voor Star Wars-liefhebbers vertoont Pathé exclusief de eerste twee afleveringen van The Acolyte. Ook worden alle acht Spider-Man films tijdelijk teruggebracht op het grote doek. En vergeet niet de heropening van de rooftop bioscoop en bar bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Wat je ook kiest, de leukste lentedagen beleef je samen met Pathé.

Pathé Nieuws

Pathé start met Sound Sessions

Pathé introduceert Sound Sessions, een unieke luisterervaring waarbij muziekliefhebbers klassieke albums van artiesten in topkwaliteit kunnen beluisteren zonder visuele afleiding. Bezoekers krijgen een slaapmasker en genieten prikkelvrij van hun favoriete muziek in een comfortabele bioscoopstoel.

Pathé vertoont exclusief eerste twee afleveringen Star Wars: THE ACOLYTE

Goed nieuws voor Star Wars-fans: Pathé vertoont exclusief de eerste twee afleveringen van de nieuwe serie The Acolyte op 3 juni, twee dagen voor de officiële release op Disney+. Dit speciale evenement is toegankelijk voor Club Pathé members.

Pathé brengt alle acht Spider-Man films terug op het grote doek

De webslingerende held keert terug op het grote scherm! Vanaf donderdag 13 juni brengt Pathé alle acht delen van de Spider-Man films tijdelijk terug in de bioscoop. De Spider-Man films zullen in bijna alle Pathé bioscopen te zien zijn.

Rooftop Cinema en Bar

Met een knipoog naar de naderende zomer heropent Pathé Utrecht Leidsche Rijn op donderdag 23 mei zijn rooftop bioscoop en bar. Geniet van de beste films onder de sterrenhemel voor de ultieme filmbeleving! Het filmprogramma wordt regelmatig vernieuwd en biedt voor iedereen wat wils.

EK-wedstrijden van Nederlands elftal te zien bij Pathé

De EK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn deze zomer te zien bij Pathé, waar voetbalfans kunnen genieten van een optimale voetbalbeleving in de bioscoopzaal met indrukwekkend geluid en groot scherm.

Nieuwe topfilms bij Pathé

6 juni – Bad Boys: Ride of Die (IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, ScreenX)

Deze zomer keren de wereldwijd populaire Bad Boys terug met hun bekende mix van spectaculaire actie en buitensporige comedy, maar deze keer met een twist: Miami’s beste agenten zijn nu zelf op de vlucht. Will Smith en Martin Lawrence zijn weer te zien als Mike Lowrey en Marcus Burnett en verder met onder andere Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith en Tiffany Haddish.

13 juni – The Watchers

The Watchers, geregisseerd door Ishana Night Shyamalan, volgt de 28-jarige kunstenares Mina die verdwaalt in een Iers bos. Ze vindt onderdak, maar raakt vast met drie anderen die elke nacht door mysterieuze, onzichtbare wezens worden bespied. Gebaseerd op het boek van A.M. Shine.

13 juni – De Mooiste Dag

Een absolute sterrencast met onder anderen Katja Schuurman, Isa Hoes, Edwin Jonker, Hajo Bruins en Frank Lammers in een verhaal vol vriendschap, drama, geheimen en romantiek in het prachtige Marokko. Van de makers van heerlijke feelgoodfilms als Just Say Yes En F*ck De Liefde!

27 juni – A Quiet Place: A Day One (IMAX, 4DX, Dolby Cinema, Dolby Atmos)

Sam is voor een dagje in New York. Net dan wordt de aarde overspoeld met buitenaardse wezens. Sam kruist het pad van Eric met wie ze deze nieuwe realiteit poogt te overleven. Experience the day the world went quiet.

KIDS films bij Pathé

03 juli – Verschrikkelijke Ikke 4 (Dolby cinema, Dolby Atmos, 4DX, ScreenX)

Gru en zijn familie keren terug in Verschrikkelijke Ikke 4 met stemrollen voor Jon van Eerd, Kim van Kooten en Pip Pellens opnieuw te horen als Gru, Lucy en Margot. Op 29 juni kleurt de bioscoop geel tijdens Verschrikkelijke Ikke 4 dag en zullen diverse activeiteiten georganiseerd worden voor het hele gezin. Daarnaast wordt de OV versie Despicable Me 4 wordt ook vertoond deze maand, met stemrollen voor Steve Carell (Gru) en Kristen Wiig (Lucy). Will Ferrell en Sofia Vergara spreken de stemmen in van Gru’s nieuwe vijanden Maxime le Mal en Valentina.

Pathé Thuis

Nu al premium verkrijgbaar, regulier te huur vanaf 12 juni – Kung Fu Panda 4

Po groeit uit tot de nieuwe spirituele leider van de Vredesvallei. Voor het zover is gaat hij op zoek naar zijn opvolger als Drakenkrijger, maar dan duikt de schurk Kameleon op.