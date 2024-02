Justin Timberlake met The Forget Tomorrow World Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op februari 23, 2024 by Redactie

Vandaag kondigt de beroemde muzikant, acteur en entertainer Justin Timberlake zijn langverwachte Europese en Britse deel van ‘The Forget Tomorrow World Tour’ aan, met dertien nieuwe shows in acht verschillende landen. De tour wordt geproduceerd door Live Nation met optredens in Polen, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken, Zweden en Frankrijk. Op donderdag 15 augustus geeft Justin Timberlake een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop hiervoor start vrijdag 1 maart om 10.00 uur via Ticketmaster.nl.

Naast de aankondiging van de tour vandaag brengt de meervoudig bekroonde zanger zijn nieuwe nummer “Drown” uit via RCA Records ( HIER te beluisteren). Het nummer is geschreven door Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon en geproduceerd door Timberlake, Louis Bell, Cirkut (Maroon 5, The Weeknd).



De tour omvat op dit moment maar liefst 67 wereldwijde shows die van april tot december van dit jaar gepland staan. In Noord-Amerika zijn al 22 optredens uitverkocht en meer dan 550.000 tickets verkocht.



Timberlake speelt tijdens zijn tour favoriete hits van de fans evenals nummers van zijn nog te verschijnen nieuwe album ‘Everything I Thought It Was’, zoals “Selfish” en zijn nieuwste single “Drown” die net is uitgekomen. Het zesde studioalbum ‘Everything I Thought It Was’ verschijnt op 15 maart.



Vorige maand bracht Timberlake de single met bijbehorende videoclip “Selfish” uit, die meer dan 57 miljoen streams wereldwijd en meer dan 14 miljoen views op YouTube genereerde. Daarnaast trad Justin Timberlake op als speciale muzikale gast bij NBC’s Saturday Night Live, waar hij zijn single “Selfish” en “Sanctified” feat. Tobe Nwigwe vertolkte.



De tour gaat in Noord-Amerika van start met 30 optredens en opeenvolgende avonden in meerdere steden, vanwege de fenomenale vraag naar kaarten. Justin Timberlake begint op 26 juli aan het Europese deel in Krakau, Polen in de TAURON Arena Kraków en reist verder naar verschillende steden, waaronder Berlijn in Duitsland; Londen in het Verenigd Koninkrijk; Amsterdam in Nederland; Kopenhagen in Denemarken; Stockholm in Zweden en nog meer steden voordat hij op 6 september het Europese deel afsluit in Lyon – Décines in Frankrijk in de LDLC Arena. ‘The Forget Tomorrow World Tour’ keert vervolgens op 7 oktober terug naar Noord-Amerika en gaat verder met 23 extra optredens. De wereldwijde tour eindigt op 16 december in Indianapolis, IN, in Gainbridge Fieldhouse.

THE FORGET TOMORROW WORLD TOUR 2024 EUROPE/UK DATA:

Fri Jul 26 – Krakow, PL – TAURON Arena Kraków– JUST ADDED

Tue Jul 30 – Berlin, DE – Uber Arena – JUST ADDED

Sat Aug 03 – Antwerp, BE – Sportpaleis Antwerpen – JUST ADDED

Wed Aug 07 – Birmingham, UK – Utilita Arena – JUST ADDED

Thu Aug 08 – Manchester, UK – Co-op Live – JUST ADDED

Sun Aug 11 – London, UK – The O2 – JUST ADDED

Thu Aug 15 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome – JUST ADDED

Wed Aug 21 – Munich, DE – Olympiahalle – JUST ADDED

Sun Aug 25 – Cologne, DE – Lanxess Arena – JUST ADDED

Thu Aug 29 – Copenhagen, DK – Royal Arena – JUST ADDED

Mon Sep 02 – Stockholm, SE – Tele2 Arena – JUST ADDED

Wed Sep 04 – Hamburg, DE – Barclays Arena – JUST ADDED

Fri Sep 06 – Lyon – Décines, FR – LDLC Arena – JUST ADDED

Justin Timberlake – The Forget Tomorrow World Tour

Donderdag 15 augustus, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €56 (incl. servicekosten)

De reguliere kaartverkoop start op vrijdag 1 maart 2024 om 10:00 uur via Ticketmaster.nl.



MASTERCARD PRESALE: Mastercard-kaarthouders hebben speciale toegang tot de voorverkoop vanaf dinsdag 27 februari om 10.00 uur. Bezoek www.priceless.com/music voor meer informatie.



VIP: De tour biedt ook een verscheidenheid aan VIP-pakketten en ervaringen waarmee fans hun concertervaring naar een hoger niveau kunnen tillen. Pakketten variëren, maar omvatten tickets voor het exclusieve VIP Stage Bar-gedeelte. Ga voor meer informatie naar vipnation.eu en tunedhospitality.nl.