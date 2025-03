Kaas zonder melk?: Dit zijn de alternatieven!

Laatst geüpdatet op maart 20, 2025 by Redactie

Veel mensen die volledig plantaardig willen eten, vinden het bijzonder moeilijk om kaas op te geven. Kaas is niet alleen een heerlijk beleg voor brood, maar ook de eerste keuze voor pizza, ovenschotels en pasta. Maar ook zonder melk kunnen er alternatieven voor verschillende kaas zoals mozzarella, roomkaas en parmezaanse kaas worden bereid. Cashewnoten, amandelen of soja worden vaak gebruikt als zuivelvrije kaasvervangers.

Lees ook: Tempeh: eiwitrijk ingrediënt gemaakt van gefermenteerde sojabonen

Cashewnoten

Cashewnoten zijn geschikt vanwege hun milde nootachtige smaak. Als je ze minimaal twee uur of een nacht laat weken, kun je ze pureren tot ze romig zijn en er mozzarella-achtige balletjes van maken. Voeg sojayoghurt, een beetje zout, citroensap en tapiocazetmeel toe. Met een beetje agar-agar wordt de consistentie steviger. Agar-agar is een plantaardig geleermiddel dat uit algen wordt gewonnen.

Amandelen

Van gepelde amandelen kan een soort roomkaas worden gemaakt die ook niet-veganisten zal overtuigen. Ze worden een paar minuten in heet water gekookt tot ze zacht zijn en vervolgens gepureerd met citroensap, amandelmelk, een beetje koolzaadolie en gistvlokken. Breng op smaak met zout en peper en bewaar in een afgesloten pot in de koelkast. Voor “Amandel Parmezaanse kaas” worden de amandelen gehakt en in een pan geroosterd. Maal het geheel fijn in een blender met broodkruimels en gistvlokken en breng op smaak met zout en peper. Lekker bij Italiaanse pasta, risotto en gnocchi.

Tofu

Tofu kan zonder veel moeite gebruikt worden als feta-achtig kaasvervanger. Dep de tofu droog en snijd hem in grote blokjes. Voor de marinade wordt olijfolie gemengd met mediterrane kruiden zoals oregano, tijm en basilicum, knoflook, citroensap, zout en peper. Je kunt het pittiger maken met gistvlokken, misopasta, chilivlokken, een scheutje sojasaus of zuurkoolsap. Doe het mengsel in een goed afgesloten pot en laat het een tot drie dagen trekken.

Lees ook: De beste veganistische en vegetarische proteïnebronnen

Voor pizza, lasagne, gratin en ovenschotels is een gistglazuur ideaal. Deze wordt op een vergelijkbare manier bereid als een roux. Smelt de margarine in een grote pan, bak deze met bloem, blus af met water en voeg gistvlokken, mosterd, zout en peper toe voor de gewenste smaak. Een beetje kurkumapoeder geeft het een gelige kleur.