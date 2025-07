Kaiken en Montes: wijnen die je kijk op Argentinië en Chili veranderen

Laatst geüpdatet op juli 4, 2025 by Redactie

Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er gebeurt als wijnmakers zich niets aantrekken van ‘de standaard’? Maak kennis met twee eigenzinnige wijnen die allesbehalve doorsnee zijn. De Argentijnse Kaiken Disobedience en de Chileense Montes Outer Limits Albariño gooien het roer radicaal om. Minder alcohol, meer smaak. Minder voorspelbaar, meer karakter. Dit zijn wijnen voor avonturiers, mensen die in het weekend net wat anders durven te kiezen.

Wijnen die hun eigen weg kiezen

De namen zeggen eigenlijk genoeg: deze wijnen kiezen hun eigen pad. Kaiken Disobedience is een rebelse rode blend uit Mendoza die breekt met de klassieke Malbec-stijl. Geen zware houttonen of dikke body, maar juist fris, sappig en uitgesproken. Met een lager alcoholpercentage dat perfect past bij de nieuwe generatie wijnliefhebbers.



De Montes Outer Limits Albariño komt dan weer uit een hoek van Chili die maar weinig mensen kennen. De wijngaarden liggen zo dicht bij de kust dat je de invloed van de oceaan letterlijk proeft. Deze Albariño verrast met knisperfrisse zuren, een zilt karakter en uitgesproken mineraliteit, een stijl die je eerder zou verwachten in Spanje dan Zuid-Amerika.

Voor wie het weekend graag bijzonder maakt

Deze nieuwe wijnen kun je natuurlijk op elk moment drinken, maar ze lenen zich helemaal goed voor de speciale momenten in het weekend. Dat ene moment op vrijdagavond, wanneer je met zorg iets lekkers op tafel hebt gezet. Voor etentjes waar het gesprek net zo sprankelend is als wat er in je glas zit. Ze passen bij het weekendgevoel van ontdekken, ontspannen en genieten en laten zich het best drinken met nieuwsgierigheid. Wijnen om bij te onthaasten, te ontdekken en te delen.

De Andes als levensader

Zowel Kaiken als Montes worden gevoed door de machtige Andes, die zich als een natuurlijke levensader uitstrekt door Zuid-Amerika. Aan de oostkant vinden we Kaiken in Argentinië, aan de westkant Montes in Chili. Twee landen, twee klimaten, twee stijlen, één gedeelde visie: wijnen maken die spreken.

Grensverleggend vakmanschap

Wat Kaiken en Montes verbindt, is meer dan de Andes die hen geografisch scheidt. Het is de pioniersmentaliteit van oprichter Aurelio Montes, die grenzen durfde te verleggen — eerst in Chili, later in Argentinië. Zijn visie: wijnen maken die verrassen, uitdagen en karakter tonen. Die vrije geest proef je in elke slok: van de ziltige Albariño tot de frisse rode blend. Twee werelden, verenigd door lef, vakmanschap en liefde voor wijn.