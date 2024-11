Alles over Kaki

Laatst geüpdatet op november 20, 2024 by Redactie

Ook al groeit kaki niet in onze regio, maar worden ze momenteel vaak geïmporteerd uit Spanje en Italië, het exotische fruit zorgt vooral in de koudere seizoenen voor een verfrissende, heerlijke afwisseling op het menu. Ken je geen kaki of weet je niet precies hoe je ze moet eten? Neem het gerust mee de volgende keer dat je gaat winkelen – we geven tips hoe je er heel gemakkelijk van kunt genieten:

Kopen en bewaren

De vorm van de kaki (persimmon) lijkt enigszins op een grote oranje tomaat. Het smaakt pas zoet en lekker als het echt rijp is. Dit kun je zien aan het feit dat de schil er enigszins glazig uitziet. Aan de andere kant geeft de vrucht iets mee als je er zachtjes met je duim op drukt. Als je tijdens het winkelen een kaki tegenkomt die te hard is, zet hem dan gewoon in de keuken op kamertemperatuur. Dit betekent dat hij snel rijpt en al een paar dagen later klaar is om gegeten te worden. Als je een rijpe vrucht niet meteen wilt eten, kun je deze in de koelkast bewaren. Hier blijft het een dag of twee vers.

Een gezonde vrucht

Kaki zijn een gezonde aanvulling op het winterdieet. De vruchten bevatten veel vezels, ijzer, kalium, magnesium en fosfor, provitamine A en vitamine K, B en C. Omdat de vrucht weinig fruitzuur bevat, is deze ook voor gevoelige mensen goed verteerbaar. Kaki’s hebben een min of meer hoog tanninegehalte, dat ze pas verliezen als ze volledig rijp zijn – als zachtfruit – of door CO2-behandeling na de oogst.

Gebruik

Was de kaki vóór het eten grondig onder stromend water. Gebruik vervolgens een scherp mes om hem in de lengte doormidden te snijden en de steel eruit te snijden. Als er bruine vlekken op de schil zitten, kunnen deze ook worden weggesneden. Leg nu beide helften met de snijkant naar beneden op een snijplank en snij ze met een scherp mes in reepjes, kwartjes of blokjes. Als de vrucht al erg zacht is, kan het vruchtvlees eenvoudig met een eetlepel worden verwijderd. De schil is trouwens eetbaar. Bij minder rijpe exemplaren kan de schil echter wat hard zijn en licht bitter smaken. Als je de kaki in dit stadium van rijpheid nog wilt eten, kun je ze ook schillen.

Ook lekker met

Kaki’s smaken niet alleen op zichzelf heerlijk aromatisch, maar ook in fruitsalades, muesli en desserts. Ze kunnen worden gecombineerd met yoghurt of kwark of worden verwerkt tot compote en jam. Een frisse bladsalade krijgt een fruitige toon met in blokjes gesneden kaki’s. Als een vrucht heel rijp wordt gegooid, kun je deze ook gebruiken in een smoothie of milkshake.