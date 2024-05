Kamperen en glamping: dit moet je weten

Laatst geüpdatet op mei 30, 2024 by Redactie

Avonturiers opgelet: als je de natuur van dichtbij wilt beleven en even wilt ontsnappen aan het dagelijks leven, dan is kamperen of glamping echt iets voor jou. We laten je zien wat je nodig hebt voor je buitenervaring. Kamperen ken je waarschijnlijk als een klassiek buitenavontuur. Je verblijft hier in een tent of stacaravan en bent dus direct in de natuur. Vogelgezang en het zachte ruisen van de wind omringen je. Kamperen wordt vaak geassocieerd met een groot gevoel van vrijheid en een verandering van omgeving in het stressvolle leven van alledag. Glamping is een nieuwere manier om tijd door te brengen in de natuur. De term is samengesteld uit de woorden “glamour” en “camping”. Glamping combineert het comfort van een hotel met de rustieke charme van kamperen. Je slaapt bijvoorbeeld in een ruime tent met een comfortabel bed. Outdoorfans die niet zonder een vleugje luxe willen, komen helemaal aan hun trekken.

De juiste uitrusting

Nu heb je een idee wat kamperen en glamping anders maakt. Maar wat moet je ervoor inpakken? Met ons overzicht kun je helemaal voorbereid aan je volgende excursie beginnen.

De basisuitrusting

Om je comfortabel te voelen bij kamperen in de wildernis, moet je zeker een stevige tent, een comfortabele slaapmat, een warme slaapzak en een zaklamp bij je hebben. Ook een campingfornuis, servies en bestek behoren tot de basisuitrusting. Bij glamping kun je daarentegen een geprefabriceerde tent of zelfs een hut huren. Voor slaapgerei is vaak al gezorgd. Toch is het aan te raden om vooraf het weerbericht te checken en geschikte kleding mee te nemen.

Persoonlijke hygiëne en muggenspray onderweg

Of je nu kiest voor kamperen of glamping – persoonlijke hygiëne speelt een belangrijke rol, want een volledig uitgeruste badkamer verwacht je nauwelijks. Een kleine shampoo, en bodylotion, zeep en okselspray. Een anti-muggenstick is ook een must om te genieten van zwoele zomeravonden.

Welke regels je moet volgen

Regel nummer één bij kamperen of glamping is om rekening te houden met het milieu en je medereizigers. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om het afval dat je veroorzaakt mee te nemen en op de juiste manier af te voeren. Als je toch bezig bent, ben je meer dan welkom om het afval in te pakken dat door andere reizigers is achtergelaten. De natuur zal je dankbaar zijn.

Verder is het belangrijk om de natuur zo onaangeroerd mogelijk te laten. Gebruik alleen gemarkeerde paden en let op planten en dieren in de omgeving. Je moet ook het geluidsniveau laag houden om respect te hebben voor andere gasten en dieren in het wild. Iedereen moet immers kunnen ontspannen en rusten. Als je op zoek bent naar een uitwisseling met anderen en nieuwe contacten wilt leggen, dan zijn de gemeenschappelijke ruimtes die vaak op campings worden aangeboden de perfecte plek voor jou.

De wildernis roept

Kamperen en glamping zijn twee opwindende manieren om van de natuur te genieten, weg van de dagelijkse stress. Welke optie het beste bij jou past, hangt vooral af van hoe groot je behoefte aan comfort is. Wat je ook beslist – om je goed in je vel te voelen, zijn naast de basisuitrusting ook ruimtebesparende producten voor persoonlijke verzorging onderweg een must-have. Neem in het belang van het milieu je afval mee en zorg ervoor dat je zo min mogelijk sporen achterlaat in de natuur. En je bent al goed voorbereid op je ultieme outdoor ervaring. Dus pak je tent of boek accommodatie en let’s go!