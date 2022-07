Kan het eten van de meest pittige pepers en hete sauzen ter wereld slecht zijn voor je gezondheid?

Capsaïcine is de chemische verbinding die in chilipepers wordt aangetroffen en die de “hitte” produceert die we voelen als we gekruid voedsel eten. Wanneer je een hete peper eet, bindt capsaïcine zich aan een klasse van pijnreceptoren genaamd TRPV1 die in de mond, op het oppervlak van de tong en in het hele spijsverteringskanaal worden aangetroffen.



“Maar capsaïcine verbrandt je niet echt”, zegt diëtiste Jayna Metalonis, MS, RD, LD van de University Hospitals. “In plaats daarvan bedriegt het je hersenen door te denken dat er een temperatuurverandering is opgetreden, wat resulteert in het gevoel van warmte en pijn.”



Het is niet verrassend dat de reactie van je lichaam op capsaïcine is om zichzelf af te koelen – vandaar het zweten dat vaak gepaard gaat met het eten van zeer gekruid voedsel. Op dezelfde manier verwijden haarvaten zich zodat warmte door de huid van het lichaam kan worden afgevoerd, zoals te zien is aan de rode gezichten en handen van degenen die hun taco’s in hete saus drenken.



In zijn poging om zichzelf af te koelen, zal je lichaamstemperatuur stijgen, dus niet alle hitte die je ervaart bij het eten van pittig eten is denkbeeldig. Je lichaam zal ook proberen zich te ontdoen van capsaïcine door de productie van slijm, tranen en speeksel te verhogen, wat resulteert in een loopneus, tranende ogen en zelfs kwijlen waardoor die Thaise groene curry voor velen van ons nog steeds zo de moeite waard is.



Het mond-op-het-vuur-gevoel verdwijnt meestal na ongeveer 20 minuten, aangezien capsaïcine-moleculen neutraliseren en niet langer binden aan pijnreceptoren. Als het irriterende middel van je mond in je keel terechtkomt om de lengte van je maagdarmkanaal af te leggen, kan het de volgende reacties veroorzaken:



Een branderig gevoel in de borst als capsaïcine bindt met pijnreceptoren in de slokdarm.

Irritatie van de middenrifzenuw, die de motorische functie van het diafragma regelt, resulterend in hikken.

Zwelling van de keel, waardoor ademhalen moeilijk wordt en/of heesheid van de stem veroorzaakt.

Verhoogde productie van slijm in de maag en een tijdelijke toename van de stofwisseling, wat maagkrampen en pijn kan veroorzaken.

Een verhoogde verteringssnelheid in de darmen die kan leiden tot diarree.

Misselijkheid en braken (meestal alleen als het eten erg pittig is).

Pijnlijke stoelgang. Capsaïcine wordt nooit volledig verteerd, dus een deel zal door de darm gaan en meer TRPV1-pijnreceptoren activeren.

De gezondheidsvoordelen van pittig eten

Hoewel een pittige voedseluitdaging waarschijnlijk geen blijvende voordelen heeft, zijn er enkele gezondheidsvoordelen aan het eten van pittig voedsel in de loop van de tijd, waaronder:



Langere levensduur: uit een uitgebreid populatieonderzoek dat in 2015 in BMJ werd gepubliceerd, bleek dat mensen die zes of zeven keer per week gekruid voedsel aten, een lager risico hadden op totale sterfte in vergelijking met mensen die minder dan één keer per week gekruid voedsel aten.

Lagere “slechte” cholesterol: Onderzoek heeft aangetoond dat het eten van rode chilipepers de niveaus van LDL (low-density lipoproteïne) kan verlagen, ook bekend als “slechte” cholesterol vanwege het verband met hartaandoeningen.

Gewichtsverlies: Capsaïcine kan de eetlust afremmen en het metabolisme stimuleren, waardoor mensen in rust en tijdens het sporten meer calorieën kunnen verbranden.

Maaggezondheid: Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat capsaïcine de zuurproductie in de maag remt, wat zweren kan helpen voorkomen.

Darmgezondheid: Misschien verrassend genoeg kan gekruid voedsel een kalmerend, ontstekingsremmend effect hebben in de darmen en het microbioom verbeteren.

Pijnbestrijding: Capsaïcine is een belangrijk ingrediënt in bepaalde pijnstillers en wordt gebruikt in een aantal crèmes en pleisters om aandoeningen te behandelen zoals:

Rugpijn

Fibromyalgie

Jicht

Hoofdpijn

Gewrichtspijn

Neuropathie

Artrose

Reumatoïde artritis

Ischias

Gordelroos (postherpetische neuralgie)

Tendinitis, inclusief tenniselleboog

Trigeminusneuralgie (een zeldzaam aangezichtspijnsyndroom)

Kankerpreventie: Studies hebben aangetoond dat capsaïcine de groei en metastase (verspreiding) van verschillende soorten kankercellen kan onderdrukken.

Gezondheid van de huid: Van capsaïcine is aangetoond dat het ontstekingen, roodheid en schilfering vermindert bij huidaandoeningen zoals atopische dermatitis en psoriasis.

Kunnen pittige voedingsmiddelen langdurige schade veroorzaken?

Zoals het oude gezegde luidt, kan alles wat teveel is schadelijk zijn.



“Het goede nieuws,” zei Metalonis, “is dat voor de meeste gezonde mensen – zelfs degenen die deelnemen aan ‘extreme’ uitdagingen met betrekking tot de consumptie van recordbrekende hete pepers – het eten van zeer gekruid voedsel geen ernstige of blijvende gevaren voor je gezondheid en heeft meestal geen medische behandeling nodig.”



Maar ze merkte op dat er uitzonderingen zijn. Onlangs werden enkele middelbare scholieren in Californië in het ziekenhuis opgenomen nadat ze moeite hadden met ademhalen na deelname aan de virale sociale media “one chip challenge”, waarbij een chip wordt gegeten die is gemaakt van enkele van de heetste pepers op de markt. Evenzo zijn verhalen over mensen die op de eerste hulp belanden met “donderslaghoofdpijn”, vernauwde bloedvaten in de hersenen of spontane slokdarmruptuur na het eten van ’s werelds heetste pepers zeldzaam, maar zijn voorgekomen.



Voor mensen met bepaalde onderliggende medische aandoeningen is het misschien het beste om gekruid voedsel te vermijden. Deze voorwaarden omvatten:



Inflammatoire darmziekte (IBD), inclusief colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn

Coeliakie

Maagzweren (hoewel gekruid voedsel geen zweren veroorzaakt)

Galblaas problemen

Zure reflux/gastro-oesofageale refluxziekte (GERD)

Prikkelbare darm syndroom (INS)

Anale kloven

Als je niet gewend bent aan pittig eten, begin dan langzaam. Het is waarschijnlijk dat je hittetolerantie – en plezier – in de loop van de tijd zal toenemen, terwijl je profiteert van de vele gezondheidsvoordelen.