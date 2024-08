Dít zijn de kandidaten van ‘Expeditie Robinson’

Laatst geüpdatet op augustus 12, 2024 by Redactie

Op zondag 1 september barst de ultieme survivalstrijd weer los met een gloednieuw seizoen ‘Expeditie Robinson’. Voor de 26e keer zijn twintig kandidaten, samen met presentatoren Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers, afgereisd naar Maleisië. De expeditieleden zijn vandaag gedurende de dag bekendgemaakt.

De kandidaten van ‘Expeditie Robinson 2024’ zijn:

Billy Dans (33) is succesvol zanger en tekstschrijver uit de Amsterdamse Jordaan. Hij schreef hits voor onder andere Mart Hoogkamer, Rapper Donny en Frans Duits. Hij was winnaar van de Videoland hit ‘De Verraders 2023’. Dus dat tactische heeft hij wel in zich.



Jamie Kazàn (30) is de vrouw, de manager en de assistent van illusionist Steven Kazàn. Samen wonnen zij vorig jaar de Gouden Televizier-ring Jeugd met hun programma ‘Road to Vegas’. Ze zijn al jarenlang vierentwintig uur per dag samen, dus de expeditie is op meerdere manieren een groot avontuur voor Jamie.



Nouchka Fontijn (36) was tien jaar lang professioneel bokser. Ze won Zilver op de olympische spelen van 2016 en werd twee keer Europees kampioen. Tegenwoordig werkt deze fysiek sterke deelneemster als motivational speaker.



Thomas van der Vlugt (31) leeft op adrenaline. Hij is bekend van de online series ‘Stuk TV’ en ‘Jachtseizoen’. Daarnaast deed de gekste dingen in de serie ‘Onmogelijk’. Thomas was twee jaar geleden de Bachelor in de gelijknamige Videolandserie en is nog steeds in topconditie.



Ymre Stiekema (31) is internationaal topmodel. De nuchtere Groningse reist al tien jaar de wereld af als fotomodel voor de grote merken en staat regelmatig op de covers van de glossy magazines als Vogue en Cosmopolitan.



Kiran Badloe (29) is professioneel windsurfer. Hij werd twee keer wereldkampioen en won in 2021 goud op de Olympische spelen. Kiran heeft graag de leiding, maar wil zeker niet zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken..



Justine Marcella (53) is royalty deskundige en deelt haar kennis aan alle talkshow-tafels van ons land. Ze is met haar 53 lentes het oudste expeditielid dit jaar en wil laten zien dat je ook na je vijftigste nog girlpower kunt hebben.



Marijn Kuipers (24) is content creator en een grote naam op social media. Bijna 700 duizend mensen checken haar dagelijks op TikTok en ook op Instagram heeft ze een enorme schare volgers.



Ouassima Tajmout (34) is radio DJ, presentator en programmamaker. Ze is enorm sportief en heeft ‘Expeditie Robinson’ al heel lang op de bucketlist. Ouassima heeft een duidelijk doel voor ogen: winnen! Ook zij vindt het belangrijk girlpower uit te dragen: We rule the world!



Ellemieke Vermolen (47) begon haar carrière als actrice en was jarenlang presentatrice bij SBS6. Tegenwoordig schrijft ze kookboeken en heeft ze haar eigen culi-kanaal op YouTube.



Vincent Visser (23) is acteur. Hij speelde in ‘Brugklas’, ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ en een aantal bioscoopfilms. Daarnaast timmert Vincent als zanger aan de weg. Tegen het slapen in de jungle ziet Vincent enorm op.



Joy van Swieten (26) runt een aantal B&B’s in het Zuiden van Spanje. Hij kreeg grote bekendheid als een van de meest in het oog springende deelnemers aan het programma ‘B&B vol Liefde’ waar hij zijn hartsvriendin Dani aan overgehouden heeft. Dat hij haar enorm gaat missen zal duidelijk zijn: ‘dat is misschien nog wel mijn grootste uitdaging, deze expeditie’.



Rikkie Kollé (23) is model en het jongste expeditielid dit jaar. Ze /won vorig jaar als eerste transvrouw de veelbesproken miss Nederland verkiezing. Met een nieuwe groep mensen vertrekken naar een onbekende plek is best spannend voor Rikkie. Mensen hebben vaak een bepaald stereotype beeld bij haar en ze is vastbesloten dat beeld te doorbreken.



Julie Reinders (28) is succesvol mode-ondernemer en fashion designer. Ze richtte samen met haar tweelingzus Marie het modemerk Reinders op. Het gebeurt maar zelden dat Julie en Marie onafhankelijk van elkaar iets ondernemen en dat maakt de Expeditie voor Julie extra spannend!



Farja Favardin (32) ook bekend als Fawry not sorry runde als één van de eersten jarenlang een spraakmakend online juicekanaal. Hij werkte voor RUMAG, maar werkt nu als online verslaggever bij ‘RTL Boulevard’ waar hij de online videoserie ‘Realitea’ presenteert.



Sergio Hasselbaink (42) is acteur. Hij beleefde zijn grote doorbraak met een hoofdrol in de film Sonny Boy en zat later ook in ‘Popoz’ en ‘Mocro Maffia’.



Kimmylien Nguyen (44) bouwde een succesvol imperium van nagel- en beautysalons op in Amsterdam. Kimmylien neemt geen blad voor de mond en is daarom niet voor niets bekend als één van de ‘Real Housewives of Amsterdam‘. Deze talentvolle kok heeft Aziatische roots en de aankomst op het eiland zal daarom volgens haar voelen als thuiskomen.



Ramon Brugman (47), TV-chef, patissier, ondernemer en te zien in de programma’s ‘Binnenste Buiten’ en ‘Alles op Tafel’. Hij legt de culinaire lat voor deze expeditie behoorlijk hoog: ‘afvallen hoeft echt niet, de expeditieleden gaan dit jaar áánkomen dankzij mij!’



Timor Steffens (36) is danser/choreograaf en werkte met grote namen als Michael Jackson, Usher en Madonna. De danser met zijn natuurlijke overwicht is in ons land vooral bekend als jurylid in ‘Dance Dance Dance’.



Hamza Othman (25) is acteur. Hij speelde onder andere in ‘Ferry’, ‘Costa’ (Netflix) ‘H3L’ (Videoland) en ‘GTST’. Opgeven is geen optie voor deze vrolijke stuiterbal: ‘dan moet je niet meedoen toch?’

Nieuwe seizoen: meer twists

Voor de 26e keer kunnen we ons verheugen op een episch avontuur, waarin de grenzen van overleving, spel en strategie opnieuw worden verlegd. Dit seizoen wordt er in het bijzonder een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen, want steeds als je denkt dat je het snapt gaat alles net weer helemaal anders!



In de betoverende wildernis van Maleisië gaan de twintig kandidaten het ultieme survival-avontuur aan: overleven op een afgelegen eiland, geconfronteerd met genadeloze proeven, honger, slapeloosheid en meedogenloze eliminaties. Het nieuwe seizoen belooft wederom meeslepend te worden. Wie triomfeert en wint de titel ‘Robinson 2024’?



‘Expeditie Robinson’ wordt geproduceerd door SimpelZodiak – een label van Banijay Benelux – en start op zondag 1 september om 20.00 uur bij RTL 4. Bij Videoland stream je ‘Expeditie Robinson’ wekelijks ná de reguliere uitzending.



Fotocredit:Jasper Suyk