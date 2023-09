KANE keert terug met reCONNECT concert

Laatst geüpdatet op september 25, 2023 by Redactie

KANE is terug! Nadat Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen in 2014 besloten te stoppen met de band keren ze op woensdag 5 juni 2024 terug op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop voor het concert van KANE reCONNECT in Ziggo Dome start aanstaande vrijdag 29 september om 10.00 uur via Ticketmaster. De terugkeer van KANE wordt gevierd met de nieuwe single: “What Are You Waiting For?” die vanaf 26 september te beluisteren is.



Dit maakten Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen vanavond bekend tijdens de première van de Videoland Original documentaire “KANE: A Story Recorded” in Koninklijk Theater Tuschinski.

Dinand Woesthoff:

“Had me dit 1,5 jaar geleden verteld en ik had je waarschijnlijk niet geloofd. Maar 25 jaar na start en 10 jaar na stop heeft ons doen beseffen dat we ontzettend veel te vieren hebben en we daar nu echt klaar voor zijn. Het oude samen met iets nieuws. Niet voor altijd, maar een celebration vooral voor nu. Ik kijk ernaar uit iedereen te zien in de Ziggo Dome.”

Dennis van Leeuwen:

“Wat we in 2014 met KANE achterlieten, pakken we nu weer op. Ik kan niet beschrijven hoe spannend dat voelt. Met een docu, een gloednieuwe track en een grote liveshow in het vooruitzicht, voelt het bijna als een nieuw begin. Iets leukers kan ik me op dit moment niet voorstellen.”



Met het Ziggo Dome concert op 5 juni 2024 viert KANE, 25 jaar na oprichting, de glansrijke carrière van de band. Het reCONNECT concert biedt fans van toen en nu de unieke kans om de karakteristieke live performance van KANE opnieuw te beleven met een aaneenschakeling van KANE hits.

KANE – reCONNECT

Woensdag 5 juni 2024 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €51,- (incl. servicekosten)



De reguliere kaartverkoop voor het concert start vrijdag 29 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl. Via ING is er per direct een speciale presale gestart op ing.nl/punten.

Nieuwe single

De single “What Are You Waiting For?” markeert een spannend nieuw hoofdstuk in de KANE-geschiedenis. Na 10 jaar afwezig te zijn geweest onderstrepen Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen hun muzikale vriendschap met een nieuw en herkenbaar KANE-geluid. “What Are You Waiting For?” is voor het eerst op de radio te horen bij Q-music op 26 september om 17.15 uur en is direct te beluisteren op alle streaming-platformen.

Documentaire “KANE: A Story Recorded”

Ruim 100 uur aan privé-opnames van oprichters Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen vormen het centrale hart van deze vierdelige documentaireserie gemaakt in Kane-stijl: rauw, eerlijk en intens. Een verhaal over wilskracht, ongelimiteerd succes, heilig vuur, intens verdriet, vriendschap, ambacht, onophoudelijke media-aandacht en chemie. “KANE: A Story Recorded“, is vanaf 25 september om 19 uur te bekijken bij Videoland.