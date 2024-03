Laatst geüpdatet op maart 19, 2024 by Redactie

KANE geeft op vrijdag 30 augustus een groots strandconcert op het strand van Scheveningen. Deze zomer is het exact 25 jaar geleden dat de band voor het eerst op het Scheveningse strand speelde. KANE Live on the Beach vindt plaats op het Noorderstrand bij het Havenhoofd. De voorverkoop start vrijdag 22 maart om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl



Scheveningen heeft altijd een belangrijke plek ingenomen in de harten van zanger Dinand Woesthoff en gitarist Dennis van Leeuwen. Ze woonden er jarenlang en startten daar hun ongeëvenaarde Kane avontuur. Met de liefde voor muziek, de zee en het strand organiseerden zij er in 1999 hun eerste eigen festival voor de deur van strandtent Mecca, waar Dinand Woesthoff destijds eigenaar van was. Deze zomer keert de band terug naar de plek waar het Kane-vuur is gaan branden, om fans een onvergetelijke avond op het strand te bezorgen.



Dinand Woesthoff: ‘Nog één keer Scheveningen… Nog één keer strand… Nog één keer live… Nog één keer thuis. Via de Laan van Meerdervoort, Discotheek de Tempel en de Asta, vond ik mijn thuis op het Zwarte Pad, leefde ik vier jaar op het strand van Mecca. Via de Paap, Koninginnenach’s Spui, Parkpop en het Malieveld werd KANE van klein tot grootst. Nu al die jaren verder vieren we dat nog 1 keer. De circel is rond. KANE op het Scheveningse zand. Terug waar het begon. Nog één keer thuis.’



Dennis van Leeuwen: ‘Niet alleen liggen mijn roots in Scheveningen (mijn moeder is daar geboren), ik ontmoette Dinand daar letterlijk op het strand en Kane was geboren. We hebben daar vanaf het prille begin zoveel bijzondere dingen meegemaakt, en ik kijk er enorm naar uit om daar op 30 augustus iets onvergetelijks aan toe te voegen.’



Naast KANE staan deze avond ook als voorprogramma de Haagse bands The Indien en Prins S. en de Geit op het podium, waarmee de avond een écht Haags feest wordt. The Indien is genomineerd voor een 3FM award en wordt getipt als dé band die op punt van doorbreken staat. Prins S en de Geit is een bewezen podiumsensatie. Vorig jaar speelden ze tijdens het Beatstad Festival naar uitzinnige tevredenheid van het aanwezige publiek.



Trailer KANE Strandconcert



Live on the Beach vindt ieder jaar plaats in Scheveningen, op het strand bij het noordelijk havenhoofd. Op eerdere edities van de grote strandconcerten traden onder andere Marco Borsato, Golden Earring, Kensington, Doe Maar, Anouk, De Staat, Danny Vera en Keane op. De concerten trekken jaarlijks vele tienduizenden bezoekers uit heel Nederland.



