Kantoorkilo’s: De terugkeer naar kantoor blijkt een uitdaging als het gaat om onze gezonde voeding

Terug van vakantie en voor je het weet blijkt het wel heel uitdagend om gezond bezig te blijven. Want vaker werken op kantoor wordt steeds meer de norm, maar met die forensentrein lijkt een gezond eetpatroon langzaam uit zicht te verdwijnen. Uit onderzoek in opdracht van HelloFresh blijkt dat het voor 54% van de Nederlandse kantoorwerkers lastiger is om gezond te eten op de dagen dat ze van en naar kantoor pendelen. Nu het thuiswerkbeleid in veel gevallen wordt aangescherpt, winnen snelle, makkelijke maaltijden en take-out het van de gezondere en gevarieerdere maaltijden. Hoe vaker de werkdag zich buiten de deur afspeelt, hoe moeilijker het blijkt om gezonde gewoontes vol te houden: 51% worstelt vaker met gezondheidsdoelen.

Gezonde maaltijd? Alleen als je geen trein hoeft te halen of niet de weg op moet

Wat meteen opvalt: het maakt nauwelijks verschil of je thuis werkt of op kantoor, de meeste mensen (70% vs. 68%) koken nog steeds zelf na een lange werkdag. Maar hoe en wat we koken, dáár zit de crux. Pendelen zorgt bij bijna de helft (47%) voor extra druk, wat samen met planningstress en vermoeidheid leidt tot snelle en minder gevarieerde maaltijden na een kantoordag. 58% van de hybride werkers kiest na een kantoordag voor een maaltijd die weinig tijd en moeite kost om te maken. Ook zegt meer dan de helft (57%) meer grip te hebben op wat er op hun bord belandt als ze thuiswerken.

Thuiswerken = gezonder eten (én meer zin om te koken)

Meer dan de helft (52%) van de mensen met een kantoorbaan geeft aan dat ze gezonder eten als ze thuiswerken. Uit het onderzoek blijkt dat 56% zich gemotiveerder voelt en meer tijd neemt voor een gezonde maaltijd. Je probeert nieuwe recepten uit (54%), de helft eet gezondere tussendoortjes en bent eerder geneigd om te meal preppen (20%). Kortom: thuiswerkdagen zijn winnaars voor je eetgewoontes. En als je denkt dat jij de enige bent die sinds de terugkeer naar kantoor steeds weer dezelfde veilige “pasta pesto” maakt; 53% herkent dit en geeft aan weinig variatie te hebben en vaak terugkerende maaltijden te bereiden.

Kantoor werkt je gezonde doelen tegen

Ruim de helft (51%) van de mensen zegt dat pendelen van en naar kantoor het moeilijker maakt om gezondheidsdoelen te behalen. Logisch, want als je om 18:57 in de regen bij je bushalte staat, heb je écht geen zin meer om een buddha bowl te bouwen. De voornaamste redenen die men noemt: energiegebrek (54%), mentale uitputting (41%) en gewoon echt geen zin meer (30%). Daarom bestelt 43% op kantoordagen sneller even take-out – vaak ongezonder en vetter. En dat is zonde:



“Steeds meer mensen brengen weer structureel meer tijd door op kantoor, maar we praten weinig over wat dat doet met ons avondroutine,” zegt Valérie Lalisang, diëtiste bij HelloFresh. “Van vermoeidheid en reistijd tot het ‘wat eten we vanavond?’-dilemma: bijna de helft kookt op dagen dat ze moeten reizen naar werk minder uitgebreid (49%) en gezond (54%). Ook geeft 65% aan zich rustiger te voelen als het avondeten al gepland is.“



“Wat daarbij kan helpen is om aan het begin van de week alvast voor een paar dagen te bedenken wat je wilt maken. Of kies bijvoorbeeld bij het meal-preppen voor maaltijden met voorgesneden groenten. Deze groenten zijn zuurstofarm afgesloten, waardoor ze langer vers blijven en vitamines behouden. Zo combineer je het gemak van snel koken zonder in te leveren op de voedingswaarde.”

De stille ‘kantoorkilo’s’: de verleiding van de werkvloer

Op kantoor eet je niet alleen anders, je eet meer, ongezonder én vaker. Zo zegt 56% sneller te snacken op kantoordagen: van de onvermijdelijke kantinekroket tot dat tweede stuk taart op de verjaardag van Linda.. En de porties groeien mee: 36% eet meer dan thuis, 34% kiest zwaardere maaltijden. Ook onderweg is het raak: 41% haalt iets bij de stationskiosk of tankshop; hallo gehaktstaaf of kaascroissant. Dit veranderde eetpatroon blijft niet zonder gevolgen: 39% zegt dat het hen demotiveert om ’s avonds nog gezond te koken. Comfort food ligt dan al op de loer.