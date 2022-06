Kantoortijger? Yoga helpt je om fit te blijven!

We zitten met z’n allen steeds meer en bewegen steeds minder. Vooral mensen met een zittend beroep, of je nu thuis of op kantoor werkt, bewegen over het algemeen weinig op een werkdag. Deze zitcultuur heeft verschillende gevolgen. Wist je bijvoorbeeld dat je last kan krijgen van je schildklier, van slapeloosheid en dat je rug- en gewrichtspijn kan ontwikkelen? Bovendien hebben mensen die fulltime zittend werken regelmatig last van stress, angst en een overbelaste levensstijl. Maar wees gerust, er is makkelijk wat aan te doen! Yoga kan je helpen op een makkelijke en leuke manier meer te bewegen tijdens een werkdag. Deze vier yogahoudingen zijn perfect geschikt voor kantoortijgers!



Divine Soul Yoga, een yogabeweging uit India met ook een yogastudio in Amsterdam, doet regelmatig uitgebreide onderzoeken die laten zien dat yoga en meditatie de problemen verminderen die veroorzaakt worden door zittende beroepen. Zo kan je stress goed onder controle krijgen en uitdagingen sneller overwinnen omdat yoga en mindfulness zorgen voor innerlijke rust en dus meer ontspanning tijdens een drukke werkdag. En een interessant weetje: bij mensen die dagelijks yoga beoefenen treden er veranderingen op in de hersenstructuur en ontstaan er nieuwe verbindingen wat weer resulteert in een beter geheugen en het leren van nieuwe dingen.

Yoga voor een betere gezondheid

Naast mentale voordelen zijn er natuurlijk ook veel positieve effecten van yoga op je fysieke gezondheid. Een paar yogahoudingen in je lunchpauze zorgen bijvoorbeeld al voor betere doorbloeding en soepele gewrichten. Heel belangrijk als je vaak zit! Dr. Deepak Mittal, oprichter van Divine Soul Yoga, licht toe: “Door mijn verleden als drukke zakenman kan ik me goed inleven in mensen die de hele dag achter een computer zitten. Juist door mijn persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk het is om met een drukke kantoorbaan je mentale en fysieke gezondheid op pijl te houden. Het is mijn doel om werkende mensen te helpen innerlijke rust en ontspanning te krijgen.”

4 yogahoudingen tijdens een werkdag

Hier zijn enkele eenvoudige yogahoudingen om je op weg te helpen. Ze zijn allemaal makkelijk uit te voeren tijdens een werkdag. Geen yogamat? Geen probleem, het enige dat je voor deze houdingen écht nodig hebt is een paar minuten tijd. Let’s go!

1. Seated Crescent Moon Pose

De zijkant van je lichaam heeft de neiging om in te klappen als je over je computer buigt. Dit kan zorgen voor nek- en schouderklachten. Deze pose verlengt je ruggengraat en zorgt voor een scherpere focus.

Til je armen boven je hoofd en spreid je vingers. Leun naar rechts en haal twee tot drie keer diep adem. Herhaal aan de linkerkant.

2. Stretchen van pols en vingers

Als je veel achter een bureau werkt bouw je spanning op in de spieren van je vingers, handen en polsen. Deze rekoefening zorgt voor extra bloedtoevoer en kan je iedere twee uur doen.



Strek je armen naar de zijkanten of boven je hoofd en maak met je polsen vijf tot tien cirkels naar binnen en naar buiten. Spreid vervolgens snel de vingers en sluit de vuisten, herhaal dit 5 tot 10 keer om overtollige spanning af te schudden.

3. Chair Pigeon Pose

Terwijl je achter je bureau zit kruisen je benen vaak. Dit kan zorgen voor klachten in je heupen en onderrug. Met deze oefening breng je de balans terug.



Zet beide voeten plat op de grond terwijl je in je stoel zit. Kruis je rechterbeen over je linker in een hoek van 90 graden, waarbij je de voet gebogen houdt om druk op je knie te voorkomen. Zorg ervoor dat je het gewicht gelijk verdeelt over je zitbotjes terwijl je rechtop blijft zitten. Het is de bedoeling dat je een lichte tot matige rek voelt op het buitenste deel van de rechterheup. Hou vijf tot tien ademhalingen vast en wissel dan van kant.

4. Plank Pose achter je bureau

Met deze houding gebruik je je bureau om te planken. Hiermee verleng je je ruggengraat en hamstrings en verbeter je dus je houding. Plaats je handen op schouderbreedte op je bureaurand. Stap met je voeten naar achteren tot je voeten direct onder je heupen zijn en je een fijne stretch in je ruggengraat voelt. Hou dit voor vijf tot tien ademhalingen vast.

Meditatie

Naast yoga is meditatie al eeuwenlang een nuttig hulpmiddel om je gedachten onder controle te houden en te ontspannen. Mensen die meditatie in hun dagelijks leven opnemen, blijven kalmer in onrustige of stressvolle situaties en kunnen vaak beter focussen. Meditatie is net als yoga makkelijk te integreren in je werkdag. Neem bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze een paar minuten de tijd om in kleermakerszit met je ogen gesloten rust te pakken.



Yoga en meditatie helpen je dus om je tijdens je werkdag te ontspannen, maar helpen je ook om lichamelijk gezond te blijven als je een zittend beroep hebt. Op de lange termijn maakt yoga je soepeler, zorgt het voor een betere houding en daarmee kun je de negatieve gevolgen van de hele dag zitten beperken. Genoeg reden om eens de yogamat uit te rollen tijdens een werkdag!



Auteur: Dr. Deepak Mittal, Divine Soul Yoga