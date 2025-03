Kappertjes: De fijne delicatesse uit het Middellandse Zeegebied

Laatst geüpdatet op maart 28, 2025 by Redactie

In landen rond de Middellandse Zee worden kappertjes dagelijks in de keuken gebruikt. Hier zijn de ingemaakte bloemknoppen echter een nobele delicatesse. Veel mensen waarderen de zure, pittige, aangenaam bittere en licht pikante smaak.

De kappertjesstruik (/Capparis spinosa/) behoort tot de plantenfamilie Caperaceae en groeit al duizenden jaren in het wild op rotsen en muren in het Middellandse Zeegebied. In het voorjaar worden de nog gesloten knoppen met de hand geplukt. Ze zijn pas eetbaar nadat ze zijn gedroogd (‘verwelkt’) en ingelegd in pekel, azijn of olie. Het typische aroma ontstaat, dat onder andere te danken is aan caprinezuur en methylmosterdolie.



In het Middellandse Zeegebied worden traditioneel alleen gezouten kappertjes gebruikt. Voor consumptie moeten ze goed bewaterd worden om overtollig zout te verwijderen. De pittige toppen passen uitstekend bij vis, maar ook bij gevogelte, groenten en salade. Voor het Italiaanse voorgerecht “Vitello tonnato” wordt gekookt kalfsvlees in plakjes gesneden en geserveerd met kappertjes en tonijnsaus.

Gebruik

“Salsa verde” is een groene saus met verse peterselie, knoflook, kappertjes, ansjovisfilets, een beetje azijn en een hoogwaardige olijfolie. De Franse olijvenpasta “tapenade” wordt gebruikt als dip of spread en wordt bereid met kappertjes en ansjovis.



Bij warme gerechten worden kappertjes pas aan het einde van de kooktijd toegevoegd, zodat de aroma’s niet verloren gaan. Overigens gaat deze delicatesse niet goed samen met sterke kruiden zoals salie, oregano of rozemarijn.



Bij het winkelen moet je letten op kwaliteit. De knoppen moeten stevig, gesloten en intact zijn. De donker olijfgroene schil kan alleen kleine lichte vlekjes aan de punt hebben. Ingemaakte kappertjes kunnen een tijdje in de koelkast bewaard worden, zolang ze maar bedekt zijn met vocht. Hoe kleiner de toppen, hoe sterker de smaak.

De kleinste heten “Nonpareilles”, de middelgrote heten “Surfines” en de allergrootste heten “Capucines” en “Capotes”. Kappertjesappeltjes zijn de onrijpe vruchten van de kappertjesstruik, die op een soortgelijke manier worden gebruikt als kappertjes.