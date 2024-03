Kardemom voor zoet en hartig

Kardemom wordt in veel delen van de wereld gebruikt. In Scandinavië verfijnt de specerij gistgebakjes, in India currygerechten en in Arabische landen dranken zoals koffie en zwarte thee. Kardemom wordt in Duitsland vooral gebruikt in wintergebak zoals peperkoek en speculoos, maar ook voor warme dranken zoals glühwein en fruitpunch. In andere Europese landen geeft het ook brood, cake en gebak – zoals Zweedse kaneelbroodjes (“Kanelbullar”) – een meer typisch aroma. In veel bakrecepten wordt kardemom gecombineerd met andere kruiden zoals kaneel, anijs, kruidnagel of vanille.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van Indiase kruiden

Voor zoet en hartig

Maar het kruid met de delicate eucalyptusgeur kan nog veel meer. Het bloemige, licht kruidige aroma werkt goed in rijstepap, pudding en fruitige desserts met sinaasappel, appel en peer. In India voegt het pit toe aan pittige chutneys, curries en stoofschotels. Het maakt ook deel uit van de Indiase kruidenmix Garam Masala. Kardemom moet echter zorgvuldig worden gedoseerd, zodat het intense aroma andere smaakcomponenten niet overheerst.

De oorsprong

Kardemom is botanisch verwant aan gember en komt oorspronkelijk uit de tropische bergbossen van Zuid-India en Sri Lanka. De meerjarige rietplant vormt bloemaren waaruit groengele capsules ontstaan. Ze worden met de hand geplukt net voordat ze rijp zijn, voordat ze barsten en de zaden vrijkomen. Na het drogen worden ze gemalen of als hele capsules verkocht.

Groene en zwarte kardemom

Vooral de bijzonder waardevolle en dus dure groene kardemom is bekend. Maar er is ook zwarte kardemom, die in Nepal wordt verbouwd en vooral in de Indiase keuken wordt gebruikt. Het aroma is aanzienlijk aardser en minder fruitig in vergelijking met groene kardemom.

Lees ook: Het groene aromawonder! Koken met verse kruiden

Gebruik en bewaren

Als je wilt genieten van het volle aroma van de specerij, kun je het beste hele, groene en stevige kardemompeulen kopen. De waardevolle etherische oliën zitten vooral in de zaden, die kort voor gebruik uit de capsulewand worden gehaald en in een vijzel kort worden geroosterd of geplet. Je kunt de capsules ook in hun geheel aan het gerecht toevoegen en deze vóór consumptie verwijderen. Kardemompeulen kunnen in een luchtdichte verpakking worden bewaard en ongeveer een jaar op een donkere plaats worden bewaard.