Karwij voor de keuken : Zomer is oogsttijd

Karwij is een van de oudste huishoudelijke specerijen. In de zomer worden de “karwijzaadjes” geoogst en gebruikt bij het koken. Het warme, aardse tot grove aroma combineert goed met peper, uien en knoflook.

Gebruik

Karwij wordt vaak gebruikt om brood, kaas, aardappelen, kool en zuurkool op smaak te brengen. De geur is minder intens als de zaden gemalen zijn. Je kunt het fruit ook in zijn geheel in een zakje koken en het er voor het serveren uithalen. Karwij bevordert de spijsvertering en gaat winderigheid en een vol gevoel tegen. In thee wordt het vaak gecombineerd met venkel en anijs.



Karwij (Carum carvi) is een tweejarige plant en behoort, net als anijs en koriander, tot de schermbloemigenfamilie. In het eerste jaar vormt zich een rozet, in het tweede jaar groeit het kruid tot een meter hoog. De bladeren zijn geveerd en geven een wortelachtige geur af als je ze kneust. De kleine witte tot roodachtige schermvormige bloemen vormen bruinachtige vruchten, die bestaan ​​uit twee sikkelvormige vruchten.

Zelf plukken

Wie karwij wil verzamelen, vindt het in weilanden, op akkers, langs bermen en langs wegen. In het voorjaar kunnen de jonge blaadjes geplukt worden en gebruikt worden in salades of als spinazie. De oogsttijd voor het fruit loopt van eind juni tot september. Hiervoor wordt het kruid vlak voordat het volledig rijp is, afgesneden, gebundeld en ondersteboven te drogen gehangen. Wrijf vervolgens met de hand over de schermen tot de vruchten loskomen.

Let op: Karwij moet niet verward worden met scheerling of peterselie. Deze giftige ‘dubbelgangers’ hebben geen wortelachtige geur, maar ruiken onaangenaam. Als je niet zeker bent van de identificatie, kun je beter geen wilde plant gebruiken en in plaats daarvan kant-en-klare karwijzaadolie gebruiken.