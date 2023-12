Laatst geüpdatet op december 8, 2023 by Redactie

Laat je verleiden! Kayali Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum wordt net op tijd voor de feestdagen gelanceerd en is een fruitige bloemengeur met een prachtige mix van verleidelijke lychee, zure zwarte bes en zoete viooltjes. Perfect om cadeau te geven en te krijgen tijdens de feestdagen. De nieuwe Kayali Eden Sparkling Lychee | 39 is verkrijgbaar vanaf 1 december voor €85,- (50ml) via Ici Paris XL.

“Het is een feit dat geuren de kracht hebben om je humeur te veranderen! Wat ik zo waardeer aan de geuren in onze Kayali Eden-collectie is dat ze openen met heldere en gedurfde fruitige noten die mij elke keer dat ik ze spray, direct blij maken. Voor de nieuwe parfum koos ik lychee als het hoofdingrediënt vanwege de sprankelende aspecten en de manier waarop het zo goed samengaat met bloemige noten. Terwijl Eden Juicy Apple | 01 speelser en levendiger is, straalt Eden Sparkling Lychee | 39 zelfvertrouwen uit – een magneet voor good vibes en positieve energie!” – Mona Kattan, founder of Kayali.

Maak kennis met Kayali Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum

Het is een stralende, vrolijke en fruitige bloemengeur met een prachtige mix van lucious lychee, zwarte bessen en zoete viooltjes.

In de geest van de Eden-collectie opent Sparkling Lychee | 39 met een cocktail van smaakvolle fruitige noten die direct je stemming opvrolijken! Een boeket van speelse bloemen voegt zelfvertrouwen toe aan deze vrolijke geur. Terwijl deze sprankelende geur opdroogt, creëren warme tonen van gesuikerde amber, heerlijke vanille en sensuele musk een langdurig en alluring geurspoor. Deze nieuwe geur is vegan en dierproefvrij.

De Parfumeur

Voor Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum werkte Mona nauw samen met Gabriela Chelariu, senior parfumeur bij dsm-firmenich. Samen hebben zij deze verbluffende geur kunnen creëren. Chelariu begrijpt echt het Kayali-DNA en heeft gewerkt aan verschillende Kayali-geuren, waaronder de eerste Eden-geur, Juicy Apple | 01!



“Voor dit tweede hoofdstuk van de Eden-collectie wilde Mona Kattan een elegante maar leuke geur, die gedurfd, modern en fruitig zou zijn en tegelijkertijd een explosie van vreugde. Bij het creëren van deze geur gebruikte ik een recente reis naar Thailand als inpsiratie voor deze prachtige lychee-noot. Ik liep door een markt en een van de kraampjes lag vol met bergen helder fruit. Meteen dacht ik aan lychees: levendig, prachtig, met een exotische en weelderige smaak. In de parfum wilde ik hun kleur en smaak vangen met een sappige, fruitige en explosieve geur. Om de verbluffende fruitigheid van de geur te vergroten, voegde ik een frisse zwarte bessen noot toe. De rijke maar heerlijke rozenaccenten helpen de rozenkant van de lychee te illustreren, terwijl het gekonfijte viooltje met gesuikerde amber het smakelijke aspect naar boven brengt. De elegante afdronk wordt versterkt door het romige sandelhout en weelderige vanille voor de laatste en zoetste touch.” – Gabriela Chelariu, senior parfumeur bij dsm-firmenich.

Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum

Geurtype: Fruitig & Bloemig

Geurnoten: Zwarte bes, Sparkling Lychee & Zoete Viooltjes.

Parfumeur: Gabriela Chelariu, senior parfumeur bij dsm-firmenich.

Eden Sparkling Lychee is een stralende, vrolijke en fruitige bloemengeur met een prachtige mix van ingrediënten.

De Ingrediënten:

Topnoten: Zwarte bes, Sparkling Lychee, Italiaanse Limoen, Rode Appel.

Middelste noten: Roos Damascena, zoete Viooltjes, Jasmijn Sambac

Basisnoten: Gesuikerde Amber, Cederhout, Muskus, Vanille Absolute, Sandelhout.

Mona’s favoriete combinatie van lagen:

Eden Sparkling Lychee | 39 + Vanilla | 28 Een satisfying zoete combinatie van warme gourmand-noten en fruit, perfect voor alle seizoenen!

Eden Sparkling Lychee | 39 + Eden Juicy Apple | 01 Helder, gedurfd en super juicy, dit watertandende duo is onbeschaamd fruitig met een overdosis aan verse appels, weelderige lychee en wilde bessen!

Eden Sparkling Lychee | 39 + Yum Pistachio Gelato | 33 Creamy en heerlijk fris, dit duo pronkt met smakelijke noten van pistache-gelato, pittige bergamot, sappige lychees, luchtige marshmallow en slagroom voor een heerlijke geurbeleving.

De verpakking

Kayali Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum is verkrijgbaar in maten 100 ml, 50 ml, 10 ml Deluxe Miniature en 10 ml Travel Spray, en wordt gepresenteerd in de iconische KAYALI-diamantvormige fles in een prachtige koraaltint om de zoete en weelderige lycheevrucht te weerspiegelen. Het nummer 39 op de fles geeft aan hoe vaak het is aangepast om deze sprankelende en stralende geur perfect te maken.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum is verkrijgbaar voor €85,- (50ml) bij ICI Paris XL en op hudabeauty.com



100ml €115,-

50ml €85,-

10ml Deluxe Miniature €32,-

10ml Travel Spray €25,-