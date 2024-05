KAYALI Vanilla Candy Rock Sugar

Laatst geüpdatet op mei 6, 2024 by Redactie

Kayali breidt de collectie uit met Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Eau de Parfum. De nieuwe toevoeging is een betoverende mix van bubblegum, rock sugar, jellybeans, vanillecrème en karamel.

“I am obsessed with the smell of candy. For me, anything sweet just really makes me feel happy and excited! With Vanilla | 28 being our most popular juice, I wanted to create a version that was sweeter and more youthful. Vanilla Candy Rock Sugar | 42 is like putting all of my favorite candies into a bottle, and every time I spray it gives me an instant sugar rush! You have bubble gum, rock sugar, jellybeans, vanilla cream and caramel… all of these deliciously sweet notes that take me back to my best memories as a kid – it’s like being in a candy store! And to make the fragrance even more tempting, we added this beautiful iridescent effect on the bottle to look like a wrapped hard candy. For all of my scent lovers with a super sweet tooth, this gem is for you!” – Mona Kattan, founder of Kayali

Maak kennis met Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Eau de Parfum

Suikerachtig, verrukkelijk en verleidelijk; deze geur is een lichtere, jeugdige kijk op de favoriet van het merk: Vanilla | 28. Geïnspireerd door Mona’s liefde voor snoep en verrukkelijke notes, viert Vanilla Candy Rock Sugar de meest verlangde noten in de de parfum industrie met een mix van zoete ingrediënten. Noten van geglaceerde gekonfijte peer en bubblegum versterken speels de fruitige, snoepachtige zoetheid met een verleidelijke vanille-explosie, vergroot door warme en houtachtige tonen van tonkaboon, sandelhout en patchouli.

De parfumeur

Voor Vanilla Candy Rock Sugar | 42 werkte Mona opnieuw samen met Gabriela Chelariu, hoofdparfumeur bij dsm-Firmenich. Chelariu is geen onbekende van het Kayali-DNA (zij is de neus achter de bestseller Vanilla | 28 en de cultfavoriet The Wedding Silk Santal | 36) en heeft ook geholpen bij de ontwikkeling van het Signature Accord van het merk, dat zijn debuut maakt in Vanilla Candy.

”The KAYALI signature accord is an affirmation of Kayali’s DNA and what makes the brand so irresistible. Working on it was very challenging but it made so much sense at the same time! Mona always loved the gourmand family, and it is definitely part of all the fragrances she created with KAYALI – so I worked with emblematic gourmand ingredients: Vanilla for its addictive qualities and because it is one of Mona’s favorite notes! Tonka for its warmth and depth. Musk for its incredible comforting and enveloping facets and praline for its sweetness and nuttiness,” – Gabriela Chelariu senior parfumeur bij dsm-Firmenich.

Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Eau de Parfum

Geurfamilie: warm & pittig

Geurtype: warm & gourmand

Geurnoten: gekonfijte peer, bubblegum, rock sugar

Parfumeur: Gabriela Chelariu, senior parfumeur bij dsm-Firmenich

De ingrediënten:

Topnoten: gekonfijte peer, vioolblaadjes, rum, ylang-ylang, marshmallow, vanillecrème

Middelste noten: jasmijn, labdanum, witte karamel, bubblegum en jellybean

Basisnoten: tonka, vetiver, sandelhout, kasjmierhout, patchouli, rock sugar, KAYALI Signature Accord

De verpakking

Kayali Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Eau de Parfum is verkrijgbaar in maten 100 ml, 50 ml, 10 ml Deluxe Miniature en 10 ml Travel Spray. De meeste verpakkingen zijn bedekt met een speelse, iriserende lak die doet denken aan ingepakte snoepjes.



Nummer 42 op de fles geeft aan hoe vaak het is aangepast om deze sprankelende en stralende geur perfect te maken.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Parfum is in de Benelux verkrijgbaar voor €85,- (50ml) bij ICI Paris XL en op hudabeauty.com



100ml: €115,-

50ml: €85,-

10ml: Deluxe Miniature €32,-

10ml: Travel Spray €25,-