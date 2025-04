‘Kees vliegt écht uit’ op 11 juni bij Videoland

Laatst geüpdatet op april 2, 2025 by Redactie

Vandaag, op Wereld Autisme Dag, maakt Kees Momma (59 jaar) bekend dat de nieuwe documentaire ‘Kees vliegt écht uit’ op 11 juni te streamen is bij Videoland. Na een proces van jaren slaat hij zijn vleugels uit en verlaat hij écht het ouderlijk huis. Dit tot groot verdriet van zijn moeder Henriëtte die haar zoon het liefst tot haar dood bij zich wil hebben. De voortschrijdende achteruitgang van zijn ouders ontkennend en negerend, probeert Kees zijn nieuwe zelfstandige leven zo goed als mogelijk vorm te geven. Totdat het noodlot toeslaat en Kees er helemaal alleen voor komt te staan. De Videoland Original ‘Kees vliegt écht uit’ is op 11 juni te streamen bij Videoland. Bekijk hier een videoboodschap van Kees Momma.

Onbreekbare band

‘Kees vliegt écht uit’ is een follow-up van de bij Videoland verschenen documentaire ‘Kees vliegt uit’ (2023) en ‘Het beste voor Kees’ (2014 – NPO). In de eerste twee documentaires volgt regisseur Monique Nolte gedurende zo’n 16 jaar het losmakingsproces tussen Kees en Henriëtte en Willem. Tot 2014 woonde Kees nog bij zijn ouders, maar toen er in datzelfde jaar een woning aan de overkant van de straat vrijkwam, besloten Henriëtte en Willem deze kans aan te grijpen om hun zoon een toekomstperspectief te bieden. En hoe mooi zou het zijn als ze hun zoon daarbij van dichtbij zouden kunnen begeleiden? Al snel bleek dat Kees en zijn moeder het liefst bij elkaar wilden blijven. De symbiotische band tussen hen was zo sterk dat het voor hen nog te vroeg voelde om deze te doorbreken.

Zelfstandigheid of veiligheid?

De nieuwe woning stond inmiddels een paar jaar leeg en werd daarna door Kees in gebruik genomen om er te tekenen en met zijn modeltrein te rijden. Voor Kees was dit dé ideale situatie; in zijn nieuw ingerichte bungalow genoot hij volop van rust en luxe, en op momenten dat hij zich minder goed voelde kon hij bij zijn moeder terecht voor troost, gezelligheid en geruststelling. Maar als blijkt dat Henriëtte fysiek en mentaal langzaam achteruitgaat en haar zoon niet meer kan bieden wat hij nodig heeft, raakt Kees in paniek en besluit hij om definitief naar zijn eigen woning over te gaan. Dit tot grote blijdschap van zijn twee oudere broers die Kees altijd hebben gestimuleerd op eigen benen te gaan staan. Niet lang na zijn grote mededeling, draait Kees zijn besluit terug, uit angst dat hij het zonder de steun van zijn ouders niet gaat redden en in zijn nieuwe woning zal vereenzamen. Zijn hele leven is immers op dat van zijn ouders gebouwd en de stap naar een zelfstandig bestaan en daarmee een onzekere toekomst is voor hem onoverkomelijk.

Nieuwe woning

In ‘Kees vliegt écht uit’ maakt Kees de overstap naar zijn nieuwe woning en verbreekt daarmee de voor hem zo vertrouwde drie-eenheid van vader, moeder en zoon, waarin hij sinds zijn 18e zich zo veilig voelde. Dit gaat niet gepaard zonder de nodige emotie. Ook niet bij moeder, die het moeilijk vindt dat de symbiotische verbintenis met haar zoon door zijn vertrek uit het ouderlijk huis onder druk komt te staan.

De Videoland Original ‘Kees vliegt écht uit’ is op 11 juni exclusief te streamen bij Videoland en is een coproductie van Videoland en Doclines.