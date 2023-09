Ken je borsten met ‘Het Borstkanker Alfabet’

Laatst geüpdatet op september 29, 2023 by Redactie

Ieder jaar krijgen 17.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Wat veel mensen niet weten is dat 20 tot 25 procent van de vrouwen die de diagnose borstkanker krijgt jonger is dan 50 jaar. Dit percentage onder jongere vrouwen (en mannen) stijgt de laatste jaren. Voor jongere vrouwen en mannen is het des te belangrijker om tijdig zelf klachten of symptomen te spotten. Daarom trappen het Alexander Monro Ziekenhuis, hét gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, en de stichting Breast Care Foundation oktober borstkankermaand af met de Ken Je Borsten-campagne. Een voorlichtingscampagne met ‘Het Borstkanker Alfabet’ om mensen bewust te maken van de uiteenlopende symptomen en factoren van de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Hoe eerder een diagnose gesteld kan worden, hoe groter de overlevingskans.



In Nederland krijgen jaarlijks rond de 2.500 mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar te horen dat ze borstkanker hebben. Vaak wordt borstkanker bij patiënten onder de vijftig jaar veel later ontdekt. Deels doordat ze zelf pas laat doorhebben dat er iets mis kan zijn. Het borstweefsel van jonge mensen is namelijk compacter, wat maakt dat afwijkingen minder makkelijk te vinden zijn. Bovendien denken jongvolwassenen meestal niet meteen aan borstkanker als ze een afwijking in hun borst voelen of zien. Ze komen hierdoor vaak later met klachten bij de huisarts, wat maakt dat de kankerdiagnose later wordt gesteld, met alle mogelijke gevolgen van dien. Borstkanker bij vrouwen onder de vijftig is vaak agressiever dan bij oudere patiënten. Dit maakt dat de kans op een slechtere afloop bij jongeren groter is. Ook is er een grotere kans op terugkeer van borstkanker.

Lees ook: 5 dingen die iedereen zou moeten weten over borstkanker

1 op de 5 vrouwen checkt haar borsten niet of nauwelijks

Het Alexander Monro Ziekenhuis pleit voor vroegdetectie en zet zich, samen met de Breast Care Foundation, in voor de verspreiding van kennis en voorlichting over borstkanker onder vrouwen én mannen. Uit eerder onderzoek van het ziekenhuis bleek dat ruim 84 procent van de vrouwen niet bekend is met de twaalf meest voorkomende symptomen van borstkanker. Ook is 85 procent van de vrouwen niet op de hoogte van het feit dat je de meeste symptomen kunt zien aan je borsten. Ruim 1 op de 5 vrouwen checkt haar borsten überhaupt niet. Met de campagne ‘Ken je borsten’ streven de organisaties ernaar om alle (jonge) vrouwen en mannen in Nederland hun borsten beter te leren kennen. En om de bekendheid van de 26 factoren en symptomen van borstkanker te vergroten. Hiervoor ontwikkelden zij Het Borstkanker Alfabet, waarbij met elke digitaal vormgegeven en geanimeerde letter van het alfabet een factor of veelvoorkomend symptoom van borstkanker wordt geïllustreerd.



Marjolein de Jong, voormalig oncologisch chirurg, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en oprichter van de stichting Breast Care Foundation: “De urgentie voor een bewustwordingscampagne onder een jongere groep vrouwen en mannen tijdens borstkankermaand is ingegeven door de confronterende cijfers waar we dagelijks mee te maken hebben. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen op een moment in haar leven te maken met borstkanker. Maar liefst bijna een kwart daarvan is jonger dan 50 jaar. Hoe eerder we de diagnose kunnen stellen bij deze groeiende groep, des te groter is de kans dat we deze jonge groep op tijd kunnen behandelen.”

Lees ook: Goed of fout? 10 mythes over borstkanker

Aftrap

Het borstkankeralfabet werd vandaag in Utrecht gelanceerd met een indrukwekkende foto. In totaal 26 patiënten, artsen, verplegers, familieleden en vrienden van borstkankerpatiënten, gingen samen op de foto. Allemaal hielden ze een letter van Het Borstkanker Alfabet voor hun borsten.



Voor meer informatie over de campagne, bezoek de website.