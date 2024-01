Laatst geüpdatet op januari 4, 2024 by Redactie

Als de kerstboom uit huis is verdwenen, blijft er vaak een lege plek achter. Begin het jaar groen en gezond met… kamerplanten. Met name luchtzuiverende soorten leveren een bijdrage aan een gezonde en prettige leefomgeving. Ze verbeteren het binnenklimaat, verminderen gevoelens van stress en in de slaapkamer bevorderen luchtzuiverende kamerplanten een goede nachtrust. Onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeken hebben dit aangetoond. Je herkent deze luchtzuiverende planten aan het Air So Pure-label. Toppers die dus eigenlijk niet mogen ontbreken in huis. Kerstboom eruit? Gezonde kamerplant erin!

Meeste effect

Luchtzuiverende kamerplanten hebben het meeste effect tijdens de donkere dagen. De meeste mensen houd en dan ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten waardoor er beduidend minder geventileerd wordt. Hoe meer planten, hoe groter het effect. Een gezond binnenklimaat bevordert een goede gezondheid. Mensen hebben minder last van griepachtige verschijnselen zoals verkoudheid, hoesten, droge ogen en hoofdpijn.

Verzorging

Air So Pure planten zijn sterk en verzorging is eenvoudig. Voor alle soorten geldt dat ze voldoende daglicht (geen volle zon) nodig hebben om de lucht te zuiveren. Voor de duidelijkheid is elke plant voorzien van een handig label met daarop aanwijzingen voor de juiste standplaats en watergift.

10 Luchtzuiveraars:

Palmen

Zowel Hollywoodpalm (Kentia), waaierpalm (Livistona) en goudpalm (Areca) zijn populair in huis én op kantoor. Door hun volle vorm geven ze het interieur een groene vibe. Het zijn tevens zeer sterke planten die behalve luchtzuiverende eigenschappen ook goed zijn voor de productiviteit. Studies tonen aan dat planten stress verminderen en een gezonde geest bevorderen. Het gevolg: extra concentratie en efficiënt werken.

Lepelplant

De lepelplant (Spathiphyllum) is een van de bekendste luchtzuiveraars. De sierlijke bloemen zijn altijd wit, maar verschillen in grootte en aantal per soort. Hoe groter de plant hoe groter de bloem, maar ook: hoe kleiner de plant hoe meer bloemen. Zet eens een exemplaar in de badkamer en ervaar optimale wellness tijdens het badderen.

Pauwenplant

De Calathea heeft een bonte bladtekening en wordt daarom ook wel pauwenplant genoemd. Opvallend is het ritselende geluid dat de bladeren maken als ze zich ’s nacht sluiten en in de morgen weer ontvouwen! Zo zorgt deze luchtzuiverende plant voor extra ‘zen’ in huis.

Drakenbloedboom

Echt aantrekkelijk klinkt de volksnaam van de Dracaena niet. Dat compenseert deze luchtzuiverende kamerplant echter ruimschoots met z’n stoere looks en positieve invloed op het binnenklimaat. Er zijn diverse soorten met elk een eigen bladvorm én -kleur.

Gatenplant

Het jonge blad van de gatenplant (Monstera) is hartvormig en na enige tijd ontstaan de kenmerkende, diepe insnijdingen (‘gaten’). Luchtzuiveraars zetten schadelijke gassen in het interieur om in zuurstof. Zet de gatenplant daarom ook in de slaapkamer want het is een echte plant om bij weg te dromen. Schone lucht bevordert immers een goede nachtrust.

Klimop

Klimop (Hedera helix) is een populaire buitenplant en staat bekend als goede afvanger van fijnstof. De kamerplant heeft net zo’n positieve invloed. Hang een aantal exemplaren op in huis of zet ze op een muurplankje. Dan komen de groene ‘slingers’ goed tot hun recht. Via de vele blaadjes worden luchtverontreinigingen opgenomen en zuurstof afgegeven. Zo verbetert de klimop het binnenklimaat.

Varens

Varens behoren tot de alleroudste planten op aarde. Ze hebben een weelderige vorm en geven het interieur een natuurlijke uitstraling. Onderzoeken bewijzen dat soorten als Nephrolepis (krulvaren), Asplenium (nestvaren), Phlebodium (blauwvaren), Dryopteris (herfstvaren), Didymochlaena (mantelvaren), Blechnum (dwergboomvaren) sterke luchtzuiveraars zijn en de relatieve luchtvochtigheid in huis verbeteren.

Graslelie

De hangplant Chlorophytum wordt ook wel graslelie genoemd. Die naam verwijst naar de lintvormige bladeren en sierlijke witte bloemetjes aan de uitlopers. Wat je niet ziet, maar wel merkt is het effect op je gezondheid. Luchtverontreinigingen worden op natuurlijke wijze omgezet in zuurstof. Je voelt je frisser en energieker.

Strelitzia

Strelitzia is een groene trendplant met groot, langwerpig blad. Met een minimale hoogte van 100 cm is deze luchtzuiveraar geen kleintje. Dat vertaalt zich ook naar zijn bijdrage aan een gezond binnenklimaat. Hoe groter de luchtzuiverende plant, hoe groter het effect. Een eyecatcher in het interieur.

Tabaksplant

Laat je niet misleiden door de volksnaam want de tabaksplant (Ficus lyrata) is juist een luchtzuiveraar die een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. Via het blad worden luchtverontreinigingen opgenomen en die worden door de plant afgebroken. In ruil geeft de tabaksplant zuurstof aan de woonruimte. Meer info op www.airsopure.nl.