Kerstcadeaus 2024: wat scoort onder de kerstboom?

Laatst geüpdatet op december 19, 2024 by Redactie

Kerst staat voor de deur en Nederlanders kopen graag kerstcadeaus. Maar wat scoort er onder de kerstboom? We laten hier zien wat we dit jaar aan kerstcadeaus kunnen verwachten naar aanleiding van verschillende onderzoeken die zijn gedaan. Uit onderzoek van MediaMark blijkt dat er grote vraag is naar smartphones, laptops en huishoudelijke apparaten, wat laat zien dat technologie een van de cadeaus is die het feestdagenseizoen domineert.

Gaming: een klassieker onder de kerstboom

Gaming-producten blijven populair als kerstcadeaus. Consoles, games en accessoires worden grofweg allemaal evenveel verkocht. De PlayStation 5 is een duidelijke trekker dankzij specifieke promoties tijdens Black Friday. VR-headsets laten een sterke groei zien van 31%2. Vooral jongvolwassenen geven de voorkeur aan cadeaus die unieke en levensechte ervaringen bieden, zoals gaming-consoles en VR-headsets.

Slimme cadeaus voor een gezond leven

Wearables winnen elk jaar aan populariteit. Consumenten kiezen steeds vaker voor geavanceerde smartwatches die gezondheids- en lifestylefuncties combineren met dagelijkse praktische toepassingen, zoals contactloos betalen en activiteitentracking. Er is toenemend bewustzijn rond gezondheid en welzijn, wat de stijgende verkoop van wearables zoals smartwatches en fitness trackers verklaart. De apparaten helpen gebruikers hun gezondheid te monitoren en actiever te blijven. Een opkomend product als alternatief voor smartwatches zijn smart rings, die een discreet maar functioneel cadeau vormen en technologie subtiel in het dagelijks leven integreert.

Digitale fotolijstjes maken een comeback

Door de functie om via smartphones op afstand de content van de fotolijstjes bij te werken, zijn fotolijstjes terug van weggeweest. Zo hoeven grootouders bijvoorbeeld nooit meer een moment van hun (klein)kinderen te missen, ook als zij fysiek niet bij elkaar zijn.

Cadeaus met geur scoren ook goed

Volgens Wehkamp draait Kerst 2024 helemaal om geur. Naast parfum en eau de toilette zijn ook geurkaarsen, interieurgeuren en interieurparfums dit jaar geliefde cadeaus. Uit een analyse van Wehkamp blijkt dat de verkoop van geurproducten in de twee weken voor kerst sinds 2019 met maar liefst 43% is gestegen. Opvallend is dat mannen dit jaar later hun cadeaus met een geurtje bestellen dan vorig jaar. Ook op andere gebieden is geur de trend voor kerst 2024. Zo is de geurkaars enorm in opmars met een stijging van 258% ten opzichte van 2022. Ook interieursprays, geurstokjes en interieurparfums doen het steeds beter, In de afgelopen drie jaar werden ze 3x vaker verkocht.

Seksspeeltje onder de boom voor velen een nieuwe traditie

Een ondeugend cadeautje onder de kerstboom is voor ruim een derde van de gebruikers van seksspeeltjes inmiddels een traditie. Uit een poll van EasyToys onder meer dan duizend volgers blijkt dat 36 procent van plan is een seksspeeltje onder de boom te leggen tijdens de feestdagen. Het merendeel van de cadeaugevers kiest een sekstoy voor zijn of haar partner. De populairste cadeaus zijn glitterglijmiddel voor de feestelijke touch en het vibratie-ei voor de binnenpretjes, maar ook de luchtdrukvibrator blijft een must-have die steeds vaker onder, of zelfs ín de boom verschijnt.

Opvallend is dat maar liefst 456 deelnemers wel enthousiast zijn over het idee om een toy te geven, maar dit nog niet durven. De meest genoemde redenen is dat kerst wordt vaak gevierd met familie en kinderen, waardoor een seksspeeltje misschien nét iets te gewaagd voelt.

Nederlanders besparen op kerstinkopen

Ook Acties.nl heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders omgaan met kerstinkopen. Het onderzoek toont aan dat Nederlanders bewuster omgaan met hun kerstuitgaven dan ooit tevoren. Van het strategisch plannen rond Black Friday tot het massaal gebruik maken van kortingscodes, consumenten zoeken naar manieren om het maximale uit hun budget te halen. Tegelijkertijd blijft de waarde van persoonlijke cadeaus en traditionele kerstbelevingen sterk overeind.