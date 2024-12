Zo maak je kerstgebraad zonder risico

Laatst geüpdatet op december 19, 2024 by Redactie

Het kerstgebraad is een traditionele traktatie. Maar ziektekiemen in vlees, vooral gevogelte, kunnen het feestmaal tot een gezondheidsrisico maken. We geven tips voor het veilig omgaan met rauw vlees.

Voedselinfecties zijn bijzonder gevaarlijk voor risicogroepen

Rauw vlees, vooral vlees van pluimvee, is vaak besmet met ziekteverwekkende ziektekiemen. Deze kunnen ernstige maag-darminfecties veroorzaken, die zelfs fataal kunnen zijn voor risicogroepen – vooral kleine kinderen, zwangere vrouwen en ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Voor veel mensen is de kerstperiode een gelegenheid om hun dierbaren te trakteren op lekker eten. Tegelijkertijd moeten gastvrouwen zich bewust zijn van de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het omgaan met rauw vlees – vooral voor gevoelige groepen mensen.

Vermijd ziektekiemen vanaf het begin

Bescherming tegen ziektekiemen begint bij de aankoop: je moet rauw vlees zo koel mogelijk vervoeren en direct na aankoop in de koelkast bewaren. Afhankelijk van de reistijd en de buitentemperatuur raden wij aan om voor het transport koeltassen te gebruiken, zodat de koelketen niet wordt onderbroken. Rauw vlees hoort op de koudste plaats in de koelkast, d.w.z. op de glazen plank boven het groentevak, en altijd gescheiden van ander voedsel. Op deze manier kan het risico op voedselinfecties tijdens de inkoop en opslag aanzienlijk worden verminderd.

Hygiëne in de keuken: vermijd kruisbesmetting

Timing en netheid zijn de sleutelwoorden bij het bereiden van rauw vlees. Geadviseerd wordt om apart keukengerei te gebruiken om het vlees te bereiden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt het niet aanbevolen om rauw vlees te wassen, omdat dit ziektekiemen verspreidt in de wasruimte en op aangrenzende oppervlakken. Nadat koks in contact zijn gekomen met rauw vlees, moeten ze keukengerei zoals messen en snijplanken onmiddellijk en grondig schoonmaken voordat ze opnieuw worden gebruikt. Regelmatig je handen wassen na elk contact met rauw vlees is ook essentieel. Bij het gebruik van vaatdoeken en sponzen is het belangrijk deze regelmatig te vervangen of in de wasmachine op minimaal 60 graden Celsius te wassen.

Grondig koken: vermijd kiemen

Ziekteverwekkers kunnen alleen op betrouwbare wijze worden gedood door volledig te koken. Het serveren van vlees dat slechts licht gekookt of ‘roze’ is, brengt risico’s met zich mee. Een kerntemperatuur van minimaal 70 graden Celsius gedurende enkele minuten is veilig. Een vleesthermometer is een eenvoudige en betrouwbare manier om de temperatuur te controleren en ervoor te zorgen dat het vlees constant warm genoeg is.