Kerstgevoel? Meer dan de helft van de Nederlanders slaat kerst net zo makkelijk over

december 5, 2023

De kerstboom feestelijk versieren, gezellig tafelen met familie, kerstkaartjes versturen… Veel Nederlanders kijken uit naar kerst, maar lang niet iedereen. Ruim 53% van de Nederlanders laat kerst en alles eromheen liever aan zich voorbij gaan, blijkt uit onderzoek van Kaartje2go.



De kaartenwebshop deed onderzoek naar de mening van Nederlanders rondom kerst. Hiervoor zijn ruim 1.000 respondenten ondervraagd. 25% daarvan geeft aan juist het hele jaar uit te kijken naar kerst, en 16% noemt zichzelf een echte kerstfan. De meeste Nederlanders geven aan kerstkriebels te krijgen van de lange, koude en donkere dagen. Vooral vanwege de gezelligheid die dat met zich meebrengt. Een op de drie Nederlanders komt juist in kerstsferen door het hard meezingen van de leukste kerstliedjes.

Niet op de centen

Aan geld denkt een groot deel van de Nederlanders niet tijdens de feestdagen. Meer dan 70% van de Nederlanders geeft aan geen vast budget te hebben en niet op het geld te letten. Toch zijn er ook nog veel Nederlanders die willen besparen op de feestdagen. De meesten doen dit op kerstcadeaus of kerstoutfits. We lijken over het algemeen niet te besparen op het sturen van kerstkaarten. Een op de zes Nederlanders geeft namelijk aan hier het meeste geld aan uit te geven.

Flevoland ontvangt meeste kerstkaarten

Inwoners van Flevoland ontvangen, net als vorig jaar, gemiddeld de meeste kerstkaarten. Dit blijkt uit interne data van Kaartje2go. Waar de brievenbus het minst vaak kleppert in de kerstperiode? Dat is in Zuid-Holland. Inwoners van deze provincie krijgen gemiddeld de minste kerstkaarten op de mat. Als het gaat om het versturen van kaartjes is men in Friesland het meest fanatiek. Zeeland volgt op de tweede plek.

Wel of geen boom

Wanneer Nederlanders aan kerst denken, denken ze ook aan een kerstboom vol lichtjes en kerstballen. Toch geeft een op de vijf Nederlanders aan dit jaar geen kerstboom in huis te nemen. Ruim 55% kiest wel voor een boom, maar niet voor een echte. Waar Nederlanders tijdens kerst het meeste behoefte aan hebben? Dat is aan gezellig samenzijn met vrienden en familie. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dit het leukste te vinden aan de kerstdagen.