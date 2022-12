Kerstinspiratie: recept Deense kransekake

Laatst geüpdatet op december 22, 2022 by Redactie

Kransekake lekkernijen zijn een populaire verrassing voor de zoete salontafel op kerstdagen met brownies, vanillekransen en kleine cakes. Maar waarom smaakt Deense kransekake zo lekker? Vooral de Deense kransekake is rond kerst en nieuwjaar zeer populair. Waar de vertrouwde combinatie van iets zoets en iets bitters altijd populair is geweest. En daar is een goede verklaring voor.

Het geheim is…

Kransekake in Denemarken wordt vaak gemaakt met een bakmarsepein die amandelen en abrikozenpitten combineert. Waarbij de zoete amandelen en suiker de meer bittere pitten aanvullen en een bijzondere heerlijke smaak met scherpte en karakter geven.

Hoe kransekake confectie te maken

Ingrediënten

300 g marsepein

150 gram suiker

2 eiwitten

Gesmolten chocolade of coating

Bereiding

Meng de bakmarsepein en suiker goed door elkaar. Voeg eiwit toe en roer tot een homogene massa.

Doe het kransekakemengsel in een spuitzak met stervormig spuitmondje en spuit in kleine pieken op een bakplaat met bakpapier. De taarten worden op 200°C ca. 8 minuten gebakken tot ze licht goudbruin zijn.

Koel de taarten. Smelt de coating of chocolade en doop de bodems van de kransekakestukken erin.



Garnering: verse bessen zijn versierd met cakestof in zilver en goud of zoethout en kruimels.