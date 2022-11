Kerstmarkten in Finland: een Scandinavische kerstervaring

Laatst geüpdatet op november 29, 2022 by Redactie

Hoe weet je dat de kerstperiode is begonnen? Korte dagen, lange nachten; kleurrijke, feestelijke lichten sieren het grijze beton van de stad en verlichten de gezichten van de mensen getekend door de regenachtige herfst. De anders zo vervelende kou wordt vriendelijk maar kordaat afgedaan met een warm drankje en knusse winterkleding. Precies dan is de tijd van de kerstmarkten begonnen. Als je ze met een unieke flair in een Scandinavische omgeving wilt ervaren, zou een reis naar Finland, het gelukkigste land ter wereld en de thuisbasis van de kerstman, de juiste keuze kunnen zijn.

Lees ook: Dit worden de meest bezochte kerstmarkten door Nederlanders

Kerstman ontmoet middeleeuwse sfeer in Turku

In de voormalige hoofdstad van Finland wordt eind november de kerstperiode ingeluid op het “Old Great Square”. Het middeleeuwse marktplein in het stadscentrum is de thuisbasis van de kerstmarkt met een schat aan attracties voor bezoekers van alle leeftijden. Of het nu gaat om hoogwaardig handwerk, kersttraktaties of muziek-, theater- en circusvoorstellingen – er is iets voor het hele gezin. En alsof dat nog niet genoeg is, kun je ook kennismaken met de Finse kerstman en zijn familie. De lokale musea, zoals het kasteel van Turku, het ambachtsmuseum en het oude apotheekmuseum, bieden ook een verscheidenheid aan kerstthema’s voor geïnteresseerde bezoekers. Als feestelijk hoogtepunt wordt jaarlijks op 24 december om 12.00 uur de kerstvrede uitgeroepen. Een traditie die zelfs zijn plaats vindt in de televisieprogramma’s van verschillende landen over de hele wereld.



Deze magische kerstsfeer is te beleven in de vier weekenden voor kerst: 26.-27. 03-04 november 10-11 december december en 17-18 December van 11:00 tot 17:00 uur Turku is vanuit Helsinki met de auto of trein in ongeveer twee uur te bereiken.

Voor traditie en dierenliefhebbers, twee kerstmarkten in Tampere

In het westen van Finland ligt Tampere, ook wel de verborgen parel van het land genoemd. Ook bekend als de saunahoofdstad van de wereld vanwege zijn hete “zweethutten”, kunnen bezoekers van Tampere tijdens de kerstperiode op een andere manier opwarmen. Reizigers van alle leeftijden worden aangemoedigd om zich te laten betoveren door de idylle van weleer en handwerk uit heel Finland op de magische kerstmarkt van deze bijzondere stad. Een andere volledig Finse ervaring is het warme Donut Café, een kerstiglo-café waar je traditionele, nationale lekkernijen zoals rijstpap, glögi en donuts kunt eten. De kerstmarkt in Tampere is geopend van 3 t/m 22 december van 11.00 tot 19.00 uur.

In het centrum van de stad Tampere, in de Tallipiha Stable Yards, wordt weer een kerstmarkt gehouden. Over de geschiedenis: Honderd jaar geleden maakten de Stable Yards deel uit van de fabrieksgemeenschap van Finlayson die een halve eeuw lang Tampere domineerde. Tegenwoordig is het historische Tallipiha een toeristische attractie met een charmant café, chocolade- en handwerkwinkels en diverse evenementen. Bezoekers kunnen hier ook de kerstman ontmoeten. De combinatie van retrosfeer, creatief handwerk en seizoensgebonden lekkernijen uit heel Finland maken deze kerstmarkt tot een heel bijzondere belevenis.De toegang is gratis. Tampere is ook slechts ongeveer twee uur rijden van Helsinki met de trein of auto.

Lees ook: Proef de magie bij de kerstmarkten in Tsjechië

Kerst in de Witte Koepel van Helsinki

Het kerstseizoen in Helsinki begint op 1 december met de opening van de kerstmarkt en kerststraat, Aleksanterinkatu. Dit jaar keert de kerstmarkt terug naar de oorspronkelijke locatie op het gerenoveerde Senaatsplein. Bezoekers kunnen zich dit jaar verheugen op een recordaantal geselecteerde kunstenaars, ambachtslieden, cafés en restaurants. Door het grote aanbod zijn de verkoopstands voor het eerst ingedeeld in categorieën: zo zijn bijvoorbeeld alle culinaire hoogstandjes in één “steegje” te vinden. Iedereen die niet gewoon rustig over de kerstmarkt wil slenteren, wordt uitgenodigd om naar de klanken van kerstlivemuziek te luisteren en zich te vergapen aan spannende circusvoorstellingen.



Vooral gezinnen zullen genieten van de traditionele carrousel in het hart van de kerstmarkt. Daarnaast zullen jongere bezoekers ook genieten van de Christmas Mystery Mobile App. Het spel is gemaakt in samenwerking met de Stadtmuseum ontwikkelt en nodigt kinderen en hun ouders uit om de elf Tohelo te helpen met zijn kerstvoorbereidingen en de geschiedenis van Kerstmis in Helsinki te ontdekken. De kerstmarkt van Helsinki is elke dag geopend van 1 tot 22 december.